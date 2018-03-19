Москва стала одним из пяти самых фотографируемых городов мира

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Городом, чаще всего встречающимся на фотографиях пользователей Инстаграм, стал Лондон, а Москва заняла четверное место. Об этом сообщает немецкая газета Hochrhein-Zeitung.

Следующим после лидера рейтинга с более 90 миллионами фотографий, стал Париж (76 миллионов). Замыкает тройку Барселона с показателем 34 миллиона.

Москва занимает четвертое место с 33 миллионами фотографий, обогнав Берлин (26 миллионов) и Рим (16 миллионов). Также в десятку лучших вошли Мадрид, Амстердам, Анкара и Прага.

Исследование показало, что самые популярные достопримечательности в Лондоне – Биг-Бен (более двух миллионов фотографий), Тауэрский мост (более полутора миллионов) и Вестминстер (почти миллион). В "городе любви", Париже – Елисейские поля (пять с половиной миллионов), Эйфелева башня (четыре миллиона) и Диснейленд (более двух миллионов).

В Барселоне люди чаще всего фотографируют Саграда Фамилия (полтора миллиона фото), стадион Камп Ноу (около миллиона) и горную цепь Монтсеррат (чуть меньше полумиллиона).