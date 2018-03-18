Застрахованных российских туристов минувшей зимой стало больше

Отдыхающие во время тестовых катаний на горнолыжном курорте Горки Город в Сочи

Отдыхающие во время тестовых катаний на горнолыжном курорте Горки Город в Сочи

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Число российских туристов, оформивших страховки на период путешествий, в прошедшем зимнем периоде увеличилось. Большинство россиян предпочли зимой поехать в страны Азии и Шенгена, а доля страховых полисов, приобретаемых ими для путешествий по России, пока незначительна, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты страховых компаний.

По словам исполнительного директора "ЕРВ Туристическое страхование" Юлии Алчеевой, за период с декабря 2017 года по февраль 2018 года в их компании было застраховано около полумиллиона путешествующих, что на 30% больше зимнего сезона 2016-2017 годов.

Руководитель управления страхования путешествующих страховой компании "ВСК" Марина Меликьян рассказала, что текущей зимой общий поток застрахованных по ВЗР (выезжающих за рубеж — ред.) туристов у "ВСК" увеличился в 1,5 раза.

А директор по электронной коммерции "ВТБ Страхование" Дмитрий Литовченко заявил, что в их компании за прошедшие три зимних месяца количество реализованных полисов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 2,5 раза.

В начале марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что зимний туристический сезон можно считать успешным по объему турпотока, показавшему рост на 10-45% по сравнению с сезоном 2016-2017 годов.

Популярные зарубежные направления зимнего отдыха

По данным страховщиков, в число наиболее популярных у россиян зарубежных направлений в минувшую зиму вошли некоторые страны Азии и Европы.

"Традиционно направлениями-лидерами зимой стали страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индия, Вьетнам. Также пользовались популярностью поездки в ОАЭ. Среди европейских направлений лидировала Чехия. Значительная часть туристов отправилась на горнолыжные курорты — в Андорру и Австрию", — сообщила заместитель начальника управления страхования путешествующих компании "Ингосстрах" Лариса Антонова.

Меликьян из направлений, показавших наибольший прирост, выделила Таиланд, Китай, некоторые европейские направления, а также ОАЭ, который, по ее словам, показал наибольший рост в портфеле ВСК — почти в три раза.

"Зима — это время контрастных поездок: кто-то предпочитает активный горнолыжный или зимний экскурсионный, а третьи — жаркий и пляжный", — добавила Алчеева.

Она отметила, что, по статистике их компании, помимо уже названных ею стран, россияне посетили этой зимой Китай, Турцию, Мексику, Кубу, ОАЭ и некоторые страны Европы (Испанию, Италию, Болгарию).

Страховка по России

Страховщики также рассказали, что растет популярность внутреннего туризма и застрахованных на время путешествий по России становится все больше, хотя доля таких полисов пока незначительна.

"Россияне стали чаще оформлять страховой полис, отправляясь не только в поездки за рубеж, но и в путешествие по своей стране", — прокомментировала начальник отдела личного страхования СК "МАКС" Ирина Ярцева.

Зимой туристы отправлялись на горнолыжные курорты в Сочи, Шерегеш, на Камчатку, добавила Антонова. Алчеева отметила, что в портфеле их компании зимой 2018 года лиц, застрахованных на время путешествий по России, было ровно столько же, сколько по Италии или ОАЭ.

Вместе с тем, по словам Литовченко, доля страховых полисов, которые приобретают наши граждане специально для путешествий по России, незначительна, поскольку большую часть медицинских услуг на территории РФ традиционно покрывают полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Антонова уточнила, что доля застрахованных туристов, выезжающих на курорты внутри страны, составляет всего 3-5%, и такие полисы пока не пользуются широким спросом, так как далеко не все понимают, какие выгоды им обеспечивает страховой полис в поездке.

"Речь идет, в частности, об оплате дополнительных расходов, связанных с лечением (затраты на дорогостоящие лекарства, на покупку костылей при переломе ноги и так далее), о покупке новых билетов, если, скажем, человек попал в больницу и не смог вернуться домой вовремя, о возвращении домой детей с сопровождением, если они остались без присмотра, например, после госпитализации родителя. Организовать такую помощь в рамках обычного полиса ОМС невозможно", — пояснила она.

"Но в последнее время популярность внутреннего туризма растет, что обеспечивает страховым компаниям возможности для развития страхования в данном сегменте", — подчеркнула Антонова.

А Алчеева считает, что наши туристы пока еще не привыкли страховаться, отправляясь в путешествия по России. "Но это вопрос времени, осведомленности и инициативы туристического бизнеса. Опять же по той самой причине, что туристы зачастую полагаются на мнение туристической компании в части услуг, сопутствующих поездке", — заключила она.