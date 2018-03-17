За секс в самолете британской паре грозит тюрьма или штраф

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Мексике полицейские задержали прибывших из Великобритании мужчину и женщину за секс в самолете, сообщает газета The Sun.

На рейсе авиакомпании Virgin Atlantic из Великобритании в Мексику стюардессам пришлось практически взломать дверь туалета, чтобы прервать уединившуюся там пару.

По данным издания, молодые мужчина и женщина познакомились в аэропорту и в самолете продолжили общение.

"Женщина была очень дружелюбна, подошла ко мне и моему приятелю, чтобы поболтать. Затем она обратилась к парню, который путешествовал один. Они поцеловались", — рассказывает одна из пассажирок.

После этого женщина отправилась в кабинку, а молодой человек последовал за ней. "Это было очевидно! Все знали, что там происходит, женщина вела себя очень громко", — рассказывают пассажиры.

Три стюардессы постучали в кабинку и попросили пару выйти. Но освободить кабину им удалось с трудом.

Пассажиры встретили воздушных любовников смехом и аплодисментами.

Сотрудница авиакомпании предупредила пару, что они испортили себе отпуск – так и получилось: в аэропорту Канкуна их встретила полиция и увела для дачи показаний.

На следующий день газета The Sun выяснила, чем эта ситуация может обернуться для незадачливых любовников.

"Никаких конкретных законов об авиации, связанных с этим, не существует. Те же законы, которые применяются внутри Великобритании, действуют и на борту британских самолетов", — говорит пресс-секретарь Управления гражданской авиации Online Travel.

Нарушителям может грозить шестимесячный тюремный срок или штраф в размере 1000 фунтов стерлингов, пишет The Sun. Уточняя, что в тюрьму за это вряд ли посадят, а вот оштрафовать могут.