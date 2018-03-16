Туристам и футбольным болельщикам расскажут о Москве "с колес"

Волонтеры фотографируются на фоне брендированного автобуса с символикой Чемпионата мир по футболу-2018 в Саранске

Волонтеры фотографируются на фоне брендированного автобуса с символикой Чемпионата мир по футболу-2018 в Саранске

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве заработают два мобильных туристско-информационных центра, сообщил руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев.

На данный момент в Москве открыто шесть центров. Три из них расположены на Триумфальной площади, у Храма Христа Спасителя и на Красной площади возле ГУМа. "Флагманский" ТИЦ находится в "Парке "Зарядье", временный – на Площади Революции, а в Московском государственном музее-заповеднике открылся "Визит-центр".

В них туристы могут получить разнообразную информацию на русском и английском языках о городе, гостиницах, транспорте, фестивалях. А также взять бесплатные карты, тематические брошюры с подробной информацией о московских музеях, достопримечательностях, городских событиях и экскурсионных маршрутах.

"Для удобства гостей города мы закончили работу по стандартизации и выработке общего стиля ТИЦ. К чемпионату мира мы планируем за счет средств департамента приобрести еще два мобильных центра", — рассказал Николай Гуляев.

Кроме того, должны появиться информационные центры для туристов и в аэропортах Московского авиационного узла. Как сообщает портал Московской областной думы, в настоящее время прорабатывается вопрос, где именно установят ТИЦ, а также условия финансирования. Работать над созданием центров будут сами аэропорты совместно с министерством культуры области.