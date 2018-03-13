Анкара надеется, что Россия и Турция перейдут на безвизовую систему поездок

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Анкара надеется, что РФ и Турция рано или поздно перейдут на безвизовую систему поездок, заявил во вторник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Если бы не противоречия, которые у нас ранее возникли, то мы с Россией уже сейчас имели бы беспаспортную систему поездок, по удостоверениям, как это сейчас происходит с Украиной и Грузией. Надеюсь, что рано или поздно бюрократические вопросы будут устранены и мы перейдем к этому",- сказал Чавушоглу на встрече со студентами МГИМО.

По его словам, в 2017 году Турцию посетило около 5 миллионов российских туристов.

"В прошлом году был действительно исторический рекорд, в 2018 году мы надеемся, что превысим этот показатель", — заявил глава МИД Турции.