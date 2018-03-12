В расписании Домодедово появились рейсы в Каир

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово поставил в расписание рейсы EgyptAir между Москвой и Каиром с 18 марта, следует из данных на сайте воздушной гавани.

Ожидалось, что прямые перелеты между двумя столицами возобновятся в феврале. Аэропорт даже несколько раз включал рейсы в расписание, но потом переносил даты из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам. Последний раз египетские СМИ писали, что сообщение могут восстановить в марте.

Сегодня, согласно данным на сайте аэропорта, рейсы между Каиром и Москвой должны выполняться три раза в неделю — вторник, четверг и воскресенье. До остановки авиасообщения EgyptAir летала из российской столицы в Каир рейсами MS 730, а обратно — MS 729. Такие же номера значатся в расписании и с 18 марта.

Вылет из Каира в Москву указан в 9.50 по местному времени, обратно – в 15.50 по московскому. Время в пути – четыре часа. Однако для начала прямых регулярных перелетов авиакомпании еще необходимо получить разрешение Росавиации.

До 2015 года прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из Домодедово, российский – из Шереметьево. Рейсы "Аэрофлота" в сезонном расписании Шереметьево пока не значатся.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.

Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в каирском аэропорту.