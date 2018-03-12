В расписании Домодедово появились рейсы в Каир

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Московский аэропорт Домодедово поставил в расписание рейсы EgyptAir между Москвой и Каиром с 18 марта, следует из данных на сайте воздушной гавани.
Сегодня, согласно данным на сайте аэропорта, рейсы между Каиром и Москвой должны выполняться три раза в неделю — вторник, четверг и воскресенье. До остановки авиасообщения EgyptAir летала из российской столицы в Каир рейсами MS 730, а обратно — MS 729. Такие же номера значатся в расписании и с 18 марта.
Вылет из Каира в Москву указан в 9.50 по местному времени, обратно – в 15.50 по московскому. Время в пути – четыре часа. Однако для начала прямых регулярных перелетов авиакомпании еще необходимо получить разрешение Росавиации.
Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.
Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в каирском аэропорту.