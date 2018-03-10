Der Standard рассказала гостям ЧМ-2018, как хорошо провести время в Москве

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Футбольные болельщики не должны пропустить Чемпионат мира, который впервые пройдет в России, уверен журналист австрийской газеты Der Standard Андре Баллин. Россияне — хорошие хозяева, и настроение у гостей чемпионата наверняка будет на высоте, полагает он.

В статье рассказывается, как хорошо и с пользой провести время в Москве, которая примет матчи ЧМ-2018 на двух стадионах: олимпийских "Лужниках" и недавно построенной "Открытии Арене". Гостям столицы, которые хотят увидеть старую Москву, он советует поселиться в районе Китай-города: оттуда недалеко до Кремля и Красной площади.

Одним из обязательных пунктов программы знакомства со столичными достопримечательностями журналист назвал посещение смотровой площадки Останкинской телебашни.

Особое внимание репортер уделил еде. В частности, гурманам, предпочитающим готовить самостоятельно, Баллин порекомендовал приобретать продукты на Даниловском рынке. Цены относительно высокие, зато покупатель здесь может найти продукты, которые в других местах Москвы не достать — и всё это в приятной атмосфере, уверяет корреспондент.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России.