РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Волшебный дикий край: когда подешевеют туры на Камчатку

08:0005.03.2018
(обновлено: 08:14 05.03.2018)
07650
© РИА Новости . Александр ПирагисНа Камчатке появился новый официальный праздник, посвященный защите морских животныхНа Камчатке появился новый официальный праздник, посвященный защите морских животных
© РИА Новости . Александр Пирагис

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Увидеть 30 резвящихся медведей одновременно, прогуляться по лаве к кратеру вулкана, пройтись по чистейшему снегу и нырнуть в горячий целебный источник — все это возможно только на Камчатке.

В 2017 году этот край посетили 200 тысяч туристов. Но для многих россиян такое путешествие недоступно из-за высокой стоимости авиабилетов.

О том, как удешевить поездку на Камчатку, а также об интересных пакетных турах, сивучах, гейзерах и сибирских купцах — в материале РИА Новости.

Не забыть купальник!

© Фото : Кроноцкий заповедник/Сергей КраснощёковАнсамбль Витраж в Долине гейзеров
© Фото : Кроноцкий заповедник/Сергей Краснощёков
Ансамбль Витраж в Долине гейзеров

"Увидела Камчатку с вертолета! Тут даже слова подобрать сложно. Такое никогда не забудется. Озера, вулканы, снег, зелень, цветы — все как на ладони", — рассказывает туристка Маргарита Савина.

Погода на Камчатке непредсказуема: ясное солнечное небо может мгновенно смениться пургой, потом — солнцем, снегопадом. Но в любое время года, советуют местные, берите с собой купальник.

Термальные источники здесь практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с термальной водой, охлажденной до комфортной температуры.

Певица Валерия с супругом продюсером Иосифом Пригожиным
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Валерия и Иосиф Пригожин рассказали, как нужно отдыхать
"Вот представьте: зима, небольшой морозец, градусов пять, наверное. Отдельные шале. Не избушки, сколоченные из досочек, а настоящие шале, необыкновенной красоты, очень стильные и внутри, и снаружи. Около каждого — свой маленький бассейн, в котором бьют теплые целебные источники, прямо из земли, — рассказывала певица Валерия в интервью РИА Новости. — Выходишь из своего домика, делаешь два шага, прямо в купальнике, ныряешь в бассейн — и минут десять сидишь там, получая колоссальное удовольствие".

Некоторые предпочитают активные развлечения. "Это незабываемо. Еще никогда я не был так долго на природе, вдали от цивилизации, — признается Сергей Щерба, руководитель компании "Твоя Камчатка". — Жизнь в диких условиях сильно изменила меня, я стал практичнее, спокойнее, научился ценить то, что есть". До этого Сергей долгое время работал во Вьетнаме.

Прорывное решение

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь ШпиленокКроноцкий заповедник. Белоплечий орлан
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок
Кроноцкий заповедник. Белоплечий орлан

Гостей на Камчатке теперь гораздо больше. Ростуризм сообщает, что за последние три года турпоток вырос более чем в три раза: с 60 тысяч человек (2014-й) до 200 тысяч (2017-й). Но для многих граждан России цена авиабилетов на Камчатку оказывается неподъемной.

Кроноцкий заповедник. Восточно-сибирская рысь
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Григорий Маркевич
Российские парки и заповедники приняли 11 миллионов туристов
"Путешествия на полуостров по-прежнему относятся преимущественно к бизнес-сегменту из-за достаточно высокой стоимости, — поясняют в Ростуризме. — Прорывным решением должно стать внедрение пакетных туров на Камчатку".

"Сейчас ведется работа с авиакомпаниями, но на сегодня мы берем те авиабилеты, которые есть в свободной продаже, — говорит ведущий специалист по связям с общественностью компании "TUI Россия" Татьяна. — Чартерные рейсы организуются из Японии, Китая, для внутреннего туризма — это вопрос будущего".

На данный момент стоимость перелета в оба конца, как показывают системы бронирования, начинается от 21 тысячи рублей. Но таких билетов крайне мало.

Три звезды по цене пяти

Выдача ключей в отеле
© Depositphotos / shock
5000%, кто больше? Как бороться с завышением цен в гостиницах
"Сделать бюджетные пакетные туры достаточно сложно. Камчатка привлекает природой, и нужен транспорт с высокой проходимостью — джипы, "КамАЗы". Это довольно дорого, — отмечает Сергей Щерба. — К тому же Камчатке не хватает туристской инфраструктуры — хороших дорог, домиков на маршрутах".

По его словам, дороги до вулканов — "никакие", но если сделать их более проходимыми, это сократит время в пути в два раза. Например, с шести до трех часов. "Отелей адекватных не так много, ценники завышенные. Судя по стоимости номера, это качественная "пятерка", а по факту — обычная советская гостиница", — сетует эксперт.

Переварить туристов

 

Туристские базы-кемпинги, стоянки, стационарные охотничьи лагеря и домики построены в долине гейзеров, Налычевском природном парке, озере Курильское, на Ходуткинских, Тумрокских, Малкинских горячих источниках, на реках Жупанова и Опале. Но этого недостаточно.

"Авиабилеты даже за 60-70 тысяч рублей в высокий сезон купить очень сложно. Однако чартеры не решат проблему. Прилетят самолеты, заполненные туристами, на Камчатку, но она не сможет их переварить", — считает исполнительный директор Russian Discovery Юлия Григорьева. Инфраструктура исчерпала себя, номерной фонд не увеличивается, а ведь туристы предпочитают комфортные туры с проживанием в гостиницах.

"Сначала необходимо создать инфраструктуру. Гиды, транспорт, в том числе и вертолеты, — все есть, отелей не хватает", — говорит эксперт.

Дорогой сибирских купцов

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкАвачинская бухта в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Авачинская бухта в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке организуют экспериментальные бюджетные туры по средней части полуострова с посещением Валагинско-Ганальской системы хребтов с ожерельем озер вокруг вулканов Бакенинг и Новобакенинг. Это 14 дней пеших переходов и ночевок в палатке (18 990 рублей). Такие программы — для подготовленных путешественников.

Мужчина на коньках на льду озера Байкал
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Природа взяла свое: как в России входит в моду экотуризм
Стоимость максимально доступных пакетных туров начинается от 32 тысяч рублей (размещение в гостиницах). "У нас есть пакетные туры на неделю, это чуть больше 30 тысяч рублей (авиабилеты не включены)", — говорит Татьяна Коршунова.

В среднем же цена максимально насыщенных путешествий — обзорных, комбинированных — с восхождением на вулканы, морскими прогулками и посещением Долины гейзеров (за отдельную плату) — 80-100 тысяч рублей.

"Программа "Первозданная Камчатка" позволяет соединить горные лыжи, сноуборд с катанием на яхте и каяках", — рассказывает Юлия Григорьева.

Для тех, кому нет необходимости экономить, — уникальные предложения.

Например, "Морской путь сибирских купцов" — тур вдоль берегов Камчатки на катамаране океанского класса. Цена — более 405 тысяч рублей.

Край непуганых сивучей

© Фото : Юрий Артюхин / Кроноцкий заповедник Лежбище сивучей на мысе Козлова
© Фото : Юрий Артюхин / Кроноцкий заповедник
Лежбище сивучей на мысе Козлова

Любые туры — вертолетные, пешие, на снегоходах — потрясающе интересны. Прогулки на катере по Авачинской бухте — главным транспортным воротам Камчатки — организуются и летом, и зимой.

Спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России оказали помощь кольчатой нерпе. 26 февраля 2018
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На Камчатке сотрудники МЧС спасли нерпу, которая не могла выйти к воде
"Зимой даже, наверное, интереснее, — считает ведущий специалист по связям с общественностью компании TUI Татьяна Коршунова. — Когда в бухту течением нагоняется лед, катер приходится брать на буксир, он разбивает льдины. У меня, например, возникли ассоциации с Северным полюсом".

В холодное время года в Авачинскую бухту прилетают белоголовые орланы. "Но самый главный аттракцион — сивучи, огромные морские львы, — рассказывает она. — Местные почему-то зовут их Васями. Они подплывают прямо к катеру и выпрашивают рыбу (бадья с которой заготовлена заранее). Эти огромные животные могут выпрыгивать из воды и практически из рук брать угощение".

Естественно, на Камчатке прекрасная рыбалка — и в морской бухте, и на озерах. Дайверы охотятся на морских ежей и могут тут же приготовить их туристам.

"Треккинговые туры на вулканы включают в себя заходы на лавовые потоки, экскурсию в мертвый лес, где все деревья засыпаны вулканическим пеплом", — говорит Сергей Щерба.

У медведей свой режим

На Курильском озере можно одновременно увидеть до 30 медведей — они бегают, играют, ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть. Участники пеших походов рассказывают, что вечером к ужину может подойти росомаха. А к завтраку — медведь.

"Режим дня у медведей такой: ночью они ловят рыбу и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером", — рассказали в компании Russian Discovery.

На Камчатке есть питомники ездовых собак, подготовлены специальные программы для туристов: не только катание на упряжках, но и погружение в быт и историю Камчатского края.

Гостям демонстрируют, как живут коренные народы, угощают необычными блюдами национальной кухни, развлекают колоритными шоу.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена