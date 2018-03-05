Волшебный дикий край: когда подешевеют туры на Камчатку

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Увидеть 30 резвящихся медведей одновременно, прогуляться по лаве к кратеру вулкана, пройтись по чистейшему снегу и нырнуть в горячий целебный источник — все это возможно только на Камчатке.
В 2017 году этот край посетили 200 тысяч туристов. Но для многих россиян такое путешествие недоступно из-за высокой стоимости авиабилетов.
О том, как удешевить поездку на Камчатку, а также об интересных пакетных турах, сивучах, гейзерах и сибирских купцах — в материале РИА Новости.
Не забыть купальник!
"Увидела Камчатку с вертолета! Тут даже слова подобрать сложно. Такое никогда не забудется. Озера, вулканы, снег, зелень, цветы — все как на ладони", — рассказывает туристка Маргарита Савина.
Погода на Камчатке непредсказуема: ясное солнечное небо может мгновенно смениться пургой, потом — солнцем, снегопадом. Но в любое время года, советуют местные, берите с собой купальник.
Термальные источники здесь практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с термальной водой, охлажденной до комфортной температуры.
Некоторые предпочитают активные развлечения. "Это незабываемо. Еще никогда я не был так долго на природе, вдали от цивилизации, — признается Сергей Щерба, руководитель компании "Твоя Камчатка". — Жизнь в диких условиях сильно изменила меня, я стал практичнее, спокойнее, научился ценить то, что есть". До этого Сергей долгое время работал во Вьетнаме.
Прорывное решение
Гостей на Камчатке теперь гораздо больше. Ростуризм сообщает, что за последние три года турпоток вырос более чем в три раза: с 60 тысяч человек (2014-й) до 200 тысяч (2017-й). Но для многих граждан России цена авиабилетов на Камчатку оказывается неподъемной.
"Сейчас ведется работа с авиакомпаниями, но на сегодня мы берем те авиабилеты, которые есть в свободной продаже, — говорит ведущий специалист по связям с общественностью компании "TUI Россия" Татьяна. — Чартерные рейсы организуются из Японии, Китая, для внутреннего туризма — это вопрос будущего".
На данный момент стоимость перелета в оба конца, как показывают системы бронирования, начинается от 21 тысячи рублей. Но таких билетов крайне мало.
Три звезды по цене пяти
По его словам, дороги до вулканов — "никакие", но если сделать их более проходимыми, это сократит время в пути в два раза. Например, с шести до трех часов. "Отелей адекватных не так много, ценники завышенные. Судя по стоимости номера, это качественная "пятерка", а по факту — обычная советская гостиница", — сетует эксперт.
Переварить туристов
Туристские базы-кемпинги, стоянки, стационарные охотничьи лагеря и домики построены в долине гейзеров, Налычевском природном парке, озере Курильское, на Ходуткинских, Тумрокских, Малкинских горячих источниках, на реках Жупанова и Опале. Но этого недостаточно.
"Авиабилеты даже за 60-70 тысяч рублей в высокий сезон купить очень сложно. Однако чартеры не решат проблему. Прилетят самолеты, заполненные туристами, на Камчатку, но она не сможет их переварить", — считает исполнительный директор Russian Discovery Юлия Григорьева. Инфраструктура исчерпала себя, номерной фонд не увеличивается, а ведь туристы предпочитают комфортные туры с проживанием в гостиницах.
"Сначала необходимо создать инфраструктуру. Гиды, транспорт, в том числе и вертолеты, — все есть, отелей не хватает", — говорит эксперт.
Дорогой сибирских купцов
На Камчатке организуют экспериментальные бюджетные туры по средней части полуострова с посещением Валагинско-Ганальской системы хребтов с ожерельем озер вокруг вулканов Бакенинг и Новобакенинг. Это 14 дней пеших переходов и ночевок в палатке (18 990 рублей). Такие программы — для подготовленных путешественников.
В среднем же цена максимально насыщенных путешествий — обзорных, комбинированных — с восхождением на вулканы, морскими прогулками и посещением Долины гейзеров (за отдельную плату) — 80-100 тысяч рублей.
"Программа "Первозданная Камчатка" позволяет соединить горные лыжи, сноуборд с катанием на яхте и каяках", — рассказывает Юлия Григорьева.
Для тех, кому нет необходимости экономить, — уникальные предложения.
Например, "Морской путь сибирских купцов" — тур вдоль берегов Камчатки на катамаране океанского класса. Цена — более 405 тысяч рублей.
Край непуганых сивучей
Любые туры — вертолетные, пешие, на снегоходах — потрясающе интересны. Прогулки на катере по Авачинской бухте — главным транспортным воротам Камчатки — организуются и летом, и зимой.
В холодное время года в Авачинскую бухту прилетают белоголовые орланы. "Но самый главный аттракцион — сивучи, огромные морские львы, — рассказывает она. — Местные почему-то зовут их Васями. Они подплывают прямо к катеру и выпрашивают рыбу (бадья с которой заготовлена заранее). Эти огромные животные могут выпрыгивать из воды и практически из рук брать угощение".
Естественно, на Камчатке прекрасная рыбалка — и в морской бухте, и на озерах. Дайверы охотятся на морских ежей и могут тут же приготовить их туристам.
"Треккинговые туры на вулканы включают в себя заходы на лавовые потоки, экскурсию в мертвый лес, где все деревья засыпаны вулканическим пеплом", — говорит Сергей Щерба.
У медведей свой режим
На Курильском озере можно одновременно увидеть до 30 медведей — они бегают, играют, ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть. Участники пеших походов рассказывают, что вечером к ужину может подойти росомаха. А к завтраку — медведь.
"Режим дня у медведей такой: ночью они ловят рыбу и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером", — рассказали в компании Russian Discovery.
На Камчатке есть питомники ездовых собак, подготовлены специальные программы для туристов: не только катание на упряжках, но и погружение в быт и историю Камчатского края.
Гостям демонстрируют, как живут коренные народы, угощают необычными блюдами национальной кухни, развлекают колоритными шоу.