Волшебный дикий край: когда подешевеют туры на Камчатку

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Светлана Баева. Увидеть 30 резвящихся медведей одновременно, прогуляться по лаве к кратеру вулкана, пройтись по чистейшему снегу и нырнуть в горячий целебный источник — все это возможно только на Камчатке.

В 2017 году этот край посетили 200 тысяч туристов. Но для многих россиян такое путешествие недоступно из-за высокой стоимости авиабилетов.

О том, как удешевить поездку на Камчатку, а также об интересных пакетных турах, сивучах, гейзерах и сибирских купцах — в материале РИА Новости.

Не забыть купальник!

© Фото : Кроноцкий заповедник/Сергей Краснощёков Ансамбль Витраж в Долине гейзеров © Фото : Кроноцкий заповедник/Сергей Краснощёков Ансамбль Витраж в Долине гейзеров

"Увидела Камчатку с вертолета! Тут даже слова подобрать сложно. Такое никогда не забудется. Озера, вулканы, снег, зелень, цветы — все как на ладони", — рассказывает туристка Маргарита Савина.

Погода на Камчатке непредсказуема: ясное солнечное небо может мгновенно смениться пургой, потом — солнцем, снегопадом. Но в любое время года, советуют местные, берите с собой купальник.

Термальные источники здесь практически на каждом шагу, в гостиницах — бассейны с термальной водой, охлажденной до комфортной температуры.

"Вот представьте: зима, небольшой морозец, градусов пять, наверное. Отдельные шале. Не избушки, сколоченные из досочек, а настоящие шале, необыкновенной красоты, очень стильные и внутри, и снаружи. Около каждого — свой маленький бассейн, в котором бьют теплые целебные источники, прямо из земли, — рассказывала певица Валерия в интервью РИА Новости. — Выходишь из своего домика, делаешь два шага, прямо в купальнике, ныряешь в бассейн — и минут десять сидишь там, получая колоссальное удовольствие".

Некоторые предпочитают активные развлечения. "Это незабываемо. Еще никогда я не был так долго на природе, вдали от цивилизации, — признается Сергей Щерба, руководитель компании "Твоя Камчатка". — Жизнь в диких условиях сильно изменила меня, я стал практичнее, спокойнее, научился ценить то, что есть". До этого Сергей долгое время работал во Вьетнаме.

Прорывное решение

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Кроноцкий заповедник. Белоплечий орлан © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок Кроноцкий заповедник. Белоплечий орлан

Гостей на Камчатке теперь гораздо больше. Ростуризм сообщает, что за последние три года турпоток вырос более чем в три раза: с 60 тысяч человек (2014-й) до 200 тысяч (2017-й). Но для многих граждан России цена авиабилетов на Камчатку оказывается неподъемной.

"Путешествия на полуостров по-прежнему относятся преимущественно к бизнес-сегменту из-за достаточно высокой стоимости, — поясняют в Ростуризме. — Прорывным решением должно стать внедрение пакетных туров на Камчатку".

"Сейчас ведется работа с авиакомпаниями, но на сегодня мы берем те авиабилеты, которые есть в свободной продаже, — говорит ведущий специалист по связям с общественностью компании "TUI Россия" Татьяна. — Чартерные рейсы организуются из Японии, Китая, для внутреннего туризма — это вопрос будущего".

На данный момент стоимость перелета в оба конца, как показывают системы бронирования, начинается от 21 тысячи рублей. Но таких билетов крайне мало.

Три звезды по цене пяти

"Сделать бюджетные пакетные туры достаточно сложно. Камчатка привлекает природой, и нужен транспорт с высокой проходимостью — джипы, "КамАЗы". Это довольно дорого, — отмечает Сергей Щерба. — К тому же Камчатке не хватает туристской инфраструктуры — хороших дорог, домиков на маршрутах".

По его словам, дороги до вулканов — "никакие", но если сделать их более проходимыми, это сократит время в пути в два раза. Например, с шести до трех часов. "Отелей адекватных не так много, ценники завышенные. Судя по стоимости номера, это качественная "пятерка", а по факту — обычная советская гостиница", — сетует эксперт.

Переварить туристов

Публикация от Маша Мельник (@_mashamel_) Фев 23, 2018 в 7:03 PST

Туристские базы-кемпинги, стоянки, стационарные охотничьи лагеря и домики построены в долине гейзеров, Налычевском природном парке, озере Курильское, на Ходуткинских, Тумрокских, Малкинских горячих источниках, на реках Жупанова и Опале. Но этого недостаточно.

"Авиабилеты даже за 60-70 тысяч рублей в высокий сезон купить очень сложно. Однако чартеры не решат проблему. Прилетят самолеты, заполненные туристами, на Камчатку, но она не сможет их переварить", — считает исполнительный директор Russian Discovery Юлия Григорьева. Инфраструктура исчерпала себя, номерной фонд не увеличивается, а ведь туристы предпочитают комфортные туры с проживанием в гостиницах.

"Сначала необходимо создать инфраструктуру. Гиды, транспорт, в том числе и вертолеты, — все есть, отелей не хватает", — говорит эксперт.

Дорогой сибирских купцов

На Камчатке организуют экспериментальные бюджетные туры по средней части полуострова с посещением Валагинско-Ганальской системы хребтов с ожерельем озер вокруг вулканов Бакенинг и Новобакенинг. Это 14 дней пеших переходов и ночевок в палатке (18 990 рублей). Такие программы — для подготовленных путешественников.

Стоимость максимально доступных пакетных туров начинается от 32 тысяч рублей (размещение в гостиницах). "У нас есть пакетные туры на неделю, это чуть больше 30 тысяч рублей (авиабилеты не включены)", — говорит Татьяна Коршунова.

В среднем же цена максимально насыщенных путешествий — обзорных, комбинированных — с восхождением на вулканы, морскими прогулками и посещением Долины гейзеров (за отдельную плату) — 80-100 тысяч рублей.

"Программа "Первозданная Камчатка" позволяет соединить горные лыжи, сноуборд с катанием на яхте и каяках", — рассказывает Юлия Григорьева.

Для тех, кому нет необходимости экономить, — уникальные предложения.

Например, "Морской путь сибирских купцов" — тур вдоль берегов Камчатки на катамаране океанского класса. Цена — более 405 тысяч рублей.

Край непуганых сивучей

© Фото : Юрий Артюхин / Кроноцкий заповедник Лежбище сивучей на мысе Козлова © Фото : Юрий Артюхин / Кроноцкий заповедник Лежбище сивучей на мысе Козлова

Любые туры — вертолетные, пешие, на снегоходах — потрясающе интересны. Прогулки на катере по Авачинской бухте — главным транспортным воротам Камчатки — организуются и летом, и зимой.

"Зимой даже, наверное, интереснее, — считает ведущий специалист по связям с общественностью компании TUI Татьяна Коршунова. — Когда в бухту течением нагоняется лед, катер приходится брать на буксир, он разбивает льдины. У меня, например, возникли ассоциации с Северным полюсом".

В холодное время года в Авачинскую бухту прилетают белоголовые орланы. "Но самый главный аттракцион — сивучи, огромные морские львы, — рассказывает она. — Местные почему-то зовут их Васями. Они подплывают прямо к катеру и выпрашивают рыбу (бадья с которой заготовлена заранее). Эти огромные животные могут выпрыгивать из воды и практически из рук брать угощение".

Естественно, на Камчатке прекрасная рыбалка — и в морской бухте, и на озерах. Дайверы охотятся на морских ежей и могут тут же приготовить их туристам.

"Треккинговые туры на вулканы включают в себя заходы на лавовые потоки, экскурсию в мертвый лес, где все деревья засыпаны вулканическим пеплом", — говорит Сергей Щерба.

У медведей свой режим

Публикация от ФотоРоссия (@russia_img) Дек 18, 2017 в 8:56 PST

На Курильском озере можно одновременно увидеть до 30 медведей — они бегают, играют, ловят рыбу, которая практически сама прыгает им в пасть. Участники пеших походов рассказывают, что вечером к ужину может подойти росомаха. А к завтраку — медведь.

"Режим дня у медведей такой: ночью они ловят рыбу и отъедаются на зиму, днем отдыхают. Поэтому наблюдать за ними можно утром и вечером", — рассказали в компании Russian Discovery.

На Камчатке есть питомники ездовых собак, подготовлены специальные программы для туристов: не только катание на упряжках, но и погружение в быт и историю Камчатского края.

Гостям демонстрируют, как живут коренные народы, угощают необычными блюдами национальной кухни, развлекают колоритными шоу.