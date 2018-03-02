Аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке приостановил отправку и прием рейсов

Пассажиры в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

Пассажиры в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 2 мар — РИА Новости. Крупнейший аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди в США приостановил отправку и прилет самолетов из-за погодных условий, сообщается в Twitter воздушной гавани.

"Из-за погодных условий Федеральная авиационная администрация установила запрет на взлет в аэропорту имени Джона Кеннеди, прекращен прием рейсов", — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу на северо-востоке США начался сильный дождь и порывистый ветер. К утру ветер усилился, пошел мокрый снег.

Согласно данным компании Flight Aware, в США в пятницу были отменены 2 542 рейса.