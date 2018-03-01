Я сделал это шоу к своему 40-летию. До этого я семь лет не гастролировал, ждал, когда будет возможность, появятся средства. К моему юбилею друзья дарили мне деньги вместо подарков — по моей просьбе. Вот, получилось, что я сделал подарок и себе, и моим зрителям.

Я езжу по стране давно и часто. Многое за 20 лет изменилось. Есть у меня и любимые места. Например, в Новосибирске — любимая баня. Она бронируется заранее, я лечу туда уже в предвкушении.

И за пределами Москвы или Петербурга можно найти очень достойный ресторан, где прекрасно готовят и чудесная атмосфера. Несколько мест мне особенно запомнились. Начало нулевых, Нижний Новгород, я был солистом Нижегородского театра оперы и балета и жил в Нижнем неделями.