«Как же мы хохотали!»
Николай Басков — о веселых путешествиях по России
Ольга Цынская

Николай Басков проехал всю Россию до Дальнего Востока, ему есть что рассказать о своих путешествиях и концертных турах — разные бывали обстоятельства. Но вспоминать он любит о смешных случаях, красивых местах, хороших людях, живя по принципу: если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. В интервью РИА Новости Николай поделился веселыми историями, рассказал, как меняется Россия и где он любит отдыхать.

За последние годы мое отношение ко многому сильно поменялось.

Стал замечать, что во всем ищу позитив. Мое утро начинается так: проснулся, открыл глаза, потянулся, выпил литр воды. Встал, подошел к зеркалу, улыбнулся своему отражению и сказал себе: «Сегодня будет самый прекрасный день. Спасибо, Господи, что ты даешь мне его!» На самом деле, по большому счету, негатив, который мы видим в этой жизни, мы же и создаем. Недаром восточные мудрецы говорят: «Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней».

Я очень люблю свою страну. Страна, в которой я живу, дала мне все.

И когда все в ней начинают ругать, мне становится печально. Ведь люди, видящие плохое во всем, к сожалению, не замечают хорошее, а оно есть!

Для того чтобы увидеть всю красоту России, понять ее масштаб, по ней нужно проехать.

В 2009 году я совершил прекрасный тур, я тогда только получил звание народного артиста. (Николай — самый молодой за всю историю новой России артист, получивший звание народного. — Прим. ред.) Проехал от Москвы до Владивостока на поезде. Это заняло три недели — 13 концертов в городах-миллионниках.

Певец Николай Басков на XVI ежегодной церемонии вручения народной музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.
© РИА Новости / Валерий Левитин
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У нас были три своих вагона. Один неприятный нюанс: у всех плюс 10 килограммов, потому что с собой я взял повара! Но остальное было круто, мне ужасно понравилось. Я из окна поезда за эти три недели увидел столько, сколько мне не удалось за всю жизнь: Саяны, Байкал, сопки. У нас не просто красивая страна, она настолько огромна, что представить это можно, лишь проехав по этому вот маршруту.

Я могу сказать, что, конечно, где-то гостиницы оставляют желать лучшего, где-то — дороги.

Но многое меняется. Например, пять лет назад побывал в Волгограде. Центр города — в ужасном состоянии, в жутком совершенно. Приехал через пять лет —хорошие дороги, в центре все отремонтировано, покрашено, заасфальтировано, вообще все прекрасно. И гостиница, в которой я остановился, полностью реконструирована, превратилась в приличный отель.

Проблем хватает, я не говорю, что их нет, просто не нужно на них зацикливаться.

Нужно понимать масштаб, представлять расстояния. Часто слышишь: как хорошо в какой-то маленькой стране. Но в маленькой стране и порядок навести проще. Не люблю, когда начинают: а вот у нас, а вот у них… Если вы сидите дома на диване, никуда не выезжаете, вам круто, конечно, смотреть телевизор и делать выводы. 

А вы попробуйте попутешествовать по другим странам. 

Например, если пошел снег, наш аэропорт работает. У нас чистят полосы, поливают антиобледенителем, и пилоты наши считаются самыми профессиональными в мире — у них большой опыт работы в суровых погодных условиях.

А когда во Франкфурте пошел снег, обычный снег, они просто тупо закрыли аэропорт. Самое простое, конечно, — закрыть и голову не ломать, не брать на себя ответственность.

Или вот еще пример. Мне звонят друзья из Петербурга, там построили суперсовременный терминал в Пулково. Я им говорю: «Как же вы полетите? Снег же у вас!» А они отвечают: «Что ты, какой снег, у нас камни должны с неба посыпаться, чтобы не полететь, наши всегда летают». Не зря китайцы наших пилотов приглашают на работу за тройную цену. На них молиться надо!

Много гастролируя, я уже понимаю: невозможное стало возможным.

Например, я везу мой коллектив для шоу «Игра»: 72 человека. Декорации, свет, звук, экраны, 150 костюмов — четыре огромных трейлера. И мы путешествуем со всем этим достаточно комфортно, раньше это было нереально.

Но у нас не хватает больших современных концертных площадок.

Мне на гастролях говорят: «Николай, мы видели в Москве ваше шоу, почему же вы не приезжаете к нам в город?» А мы просто не проходим. Зато в каком-нибудь маленьком городе в Германии есть центр на шесть-восемь тысяч человек, где мы помещаемся. У нас такого нет.

Я сделал это шоу к своему 40-летию. До этого я семь лет не гастролировал, ждал, когда будет возможность, появятся средства. К моему юбилею друзья дарили мне деньги вместо подарков — по моей просьбе. Вот, получилось, что я сделал подарок и себе, и моим зрителям.

Я езжу по стране давно и часто. Многое за 20 лет изменилось. Есть у меня и любимые места. Например, в Новосибирске — любимая баня. Она бронируется заранее, я лечу туда уже в предвкушении.

И за пределами Москвы или Петербурга можно найти очень достойный ресторан, где прекрасно готовят и чудесная атмосфера. Несколько мест мне особенно запомнились. Начало нулевых, Нижний Новгород, я был солистом Нижегородского театра оперы и балета и жил в Нижнем неделями.

Там было волшебное кафе «Тюбетейка», с красивым интерьером, с такой вкусной кухней! Подача и обслуживание тоже на высоте. Мы в этом кафе завтракали, обедали и ужинали. Сколько лет прошло, а все равно помню.

Есть города с особенной аурой.

Есть такие, которые внешне производят сильное впечатление, это и города бывшего Союза. Например, в совершенно великолепном состоянии сейчас Баку, город на море, красивейший.

Еще я очень люблю Казань, обожаю там одну гостиницу, у нее ресторан на первом этаже, там окна прямо в пол — стеклянная стена и она выходит на мечеть (там же и мечети, и православные церкви), это очень красивая картинка, просто невероятная.

Казанский кремль.
© РИА Новости / Максим Богодвид
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А в Санкт-Петербург люди летят со всего мира, за большие деньги, только чтобы один раз в жизни увидеть эту красоту.

Я, проехав фактически всю Европу, могу сказать, что это один из самых красивых городов мира.

Я прекрасно помню все эти памятники зеленоватые, облезлые фасады, это была какая-то страшная жуть. Но сейчас город просто красавец.

Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Да, у нас есть места, куда сложно добраться. Но ведь тоже что-то меняется. Открыли новые направления, появились стыковки, но, повторюсь, страна большая и решить это махом невозможно, это тоже нужно понимать.

Минус — это, конечно, дороги. Например, от Иванова до Ярославля дорога плохая, скажу вам как путешествующий человек. Ну, значит, надо обратить внимание на то, что нужно отремонтировать.

Если отпуск — я люблю океан.

Улетаю иногда на несколько дней, даже когда идет перегруз. И мне необходимо исчезнуть, отключить все телефоны, планшеты, ноутбук — вот все отключить и побыть эти дни наедине с собой.

Но если завтра все оставят артиста в покое, послезавтра он застрелится. Потому что это смысл твоей работы — твоя стопроцентная узнаваемость, это то, к чему ты шел все эти 20 лет. И ты благодарен каждому человеку, который тебя узнал, тебе не жалко с кем-то сфотографироваться: сделать совместное селфи — это секунда, а у человека будет хорошее настроение

Если ты артист, народный артист, — ты от народа не отворачиваешься.

А сколько приятных воспоминаний оставляют путешествия! Например, когда ты во Владивостоке в шесть утра выходишь на платформу со всем своим коллективом, вас встречает ансамбль песни и пляски и танцует «яблочко», и тебе несут на огромном блюде краба размером с человека!

Или в пять утра стоишь на берегу Байкала и смотришь на него как на море. Такое яркое впечатление!

 

Закат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Я понимаю тех, кто едет на охоту, рыбалку за тысячи километров, это действительно здорово.

А вот история. С друзьями ловил рыбу в Астрахани.

Вообще-то, я не рыбак и тем более не охотник. Говорят, новичкам везет, и когда я поймал огромную рыбину, у меня такой азарт проснулся! Носился с этой рыбиной как с писаной торбой, фотографировался и орал: «Я поймал, я поймал!»

Певец Николай Басков.
© Фото : Аккаунт Николая Баскова в Instagram

Вот даже не догадывался, что рыба может быть такой большой. И никто не поймал, а я поймал, хотя ловить вообще не умею!

А сколько курьезов всяких со мной случалось в путешествиях!

Две тысячи девятый год, перегон, где-то уже после Тюмени. Ночь, какая-то станция. Мы вышли из поезда — постоять на твердой земле, устали от этой качки за несколько недель. Представьте: я стою в шортах, в отельных тапках белых и в пальто «Армани». Идет женщина, служащая железной дороги, колеса простукивает. Она поднимает голову и видит меня. То есть сначала тапки белые, потом шорты, потом пальто «Армани», потом лицо Баскова. В Тюмени. В шесть утра, темнотища — хоть глаз выколи.

Она смотрит на меня совершенно дикими глазами, широко крестится и говорит: «Господи, надо бросать пить!» Как же мы хохотали!

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