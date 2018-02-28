Лучше гор могут быть только… горы в Грузии. Куда поехать кататься?

Говорим – Грузия, подразумеваем – горы. Красивые, величественные, и, оказывается, как нельзя лучше подходящие для бюджетного горнолыжного отдыха в марте.

Благодаря тому, что трассы находятся довольно высоко, сезон в Грузии длится до начала апреля, радуя фрирайдеров пухлым снегом, начинающих горнолыжников – отсутствием очередей на подъемники.

Приятное дополнение – цены на ски-пассы и проживание здесь ниже на 30-40%, чем на других курортах Кавказского хребта.

Какой из горнолыжных курортов Грузии выбрать: известные Гудаури и Бакуриани или один из "темных лошадок" – Хацвали, Тетнулди, Годердзи, объезженных пока только местными?

Где остановиться, как сэкономить, какие трассы выбирать и что посмотреть, если стало скучно на склоне – в материале РИА Туризм, который выйдет в ближайшее время.