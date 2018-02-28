Рост спроса на туры по России стимулировал развитие отечественного рынка

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Поднятие спроса на организованные туры по России привело к увеличению числа организаций, работающих в сфере туризма, что повысило количество рабочих мест в различных регионах страны и привело к росту налоговых поступлений в бюджет, заявил в среду руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

"Рост спроса на организованные туры по России стал стимулом для развития отечественного туристского рынка. Число организаций, работающих в сфере туризма, с 2014 года в течение трех лет выросло на 20% (с 72,7 тысячи до 87 тысяч), количество туроператорских компаний в Едином федеральном реестре туроператоров увеличилось на 8,4% (с 4174 до 4527), а общее число туристских компаний с 2005 по 2016 год – на 144% (с 5 тысяч до 12,4 тысячи)", — сказал он, выступая на конференции "Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018".

По мнению Сафонова, эти изменения серьезно повлияли на туристическую привлекательность страны.

"За последние 16 лет внутренний турпоток более чем удвоился. В 2017 году он превысил 56,5 миллиона поездок. Прирост к 2013 году составил 75%, к 2000 году – 125%. Число турпоездок в Россию иностранных граждан, начиная с 2001 года, выросло на 123%", — привел статистику глава ведомства.

По словам чиновника, с 2014 года отрасль создала более 250 тысяч новых рабочих мест, а налоговые поступления от туристской деятельности за 3 года, начиная с 2014 года, выросли на 18,6% – со 191,5 до 227,2 миллиарда рублей.