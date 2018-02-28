"Аэроэкспресс" в Шереметьево могут перенести на Савеловский вокзал

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. О возможном переносе точки отправления "Аэроэкспресса" с Белорусского на Савеловский вокзал заявил заместитель главы РЖД Петр Кацыв в интервью специализированной газете "Гудок".

По его словам перенос связан со строительством пересадочного узла на пересечении линий Третьего пересадочного контура, Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Одинцовско-Лобненского диаметра (железнодорожной линии).

Также предполагается, что "Аэроэкспресс" будет делать остановку на пересечении с МЦК и, возможно, на платформе Шереметьевская.

"Таким образом, привлекательность этого сервиса для пассажиров только повысится, время в пути вырастет незначительно, при этом интервал движения "Аэроэкспресса" сохранится – он будет ходить раз в 30 минут, — сказал Петр Кацыв.

Напомним, что с 2008 по 2009 годы "Аэроэкспресс" отправлялся с Савеловского вокзала, а затем пункт отправления перенесли.