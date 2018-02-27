Эксперты: россияне не теряют интереса к путешествиям на фоне роста цен

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В первые весенние праздники, на которые приходятся в 2018 году 4 выходных дня, россиян отправятся в путешествия по стране или за рубеж, несмотря на то, что перелеты на этот период в среднем подорожали более чем на 13% по сравнению с 2017 годом, считают эксперты электронных систем бронирования путешествий.

В компании momondo.ru подсчитали, что интерес к поездкам на 8 марта 2018 года в целом вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Вероятно, все дело в двух дополнительных днях отдыха. Ведь это замечательный повод для того, чтобы подарить маме, сестре или любимой женщине путешествие", — прокомментировали РИА Новости аналитики momondo.ru и отметили, что 76% путешественников предпочитают планировать заграничные поездки.

Цены на авиабилеты и гостиницы



Специалисты сервиса путешествий Tutu.ru проанализировали бронирования авиабилетов и выяснили, что цены на авиаперелеты на мартовские праздники в этом году выросли по всем направлениям.

"Перелеты по России подорожали в среднем на 13,4% до 9,9 тысячи рублей за билеты в две стороны. Путешествия за рубеж выросли в цене на 13,2% до 21,1 тысячи рублей. При этом в некоторых сегментах рост оказался намного выше. Например, билеты в Европу подорожали на 33,1% — с 16,3 до 21,7 тысячи рублей", — рассказали РИА Новости в компании.

"В праздничные дни стоимость проживания в Санкт-Петербурге растет: средний чек за ночь в отеле категории 4-5 звезд обойдется гостям на 34,6% дороже, чем в среднем по марту. Зато тем, кто решит побаловать себя или близких хорошим сервисом в столице, напротив, повезет: цена на проживание будет в среднем ниже на 19,1%. Москва оказалась также направлением с самым бюджетным перелетом в десятке: средняя цена снизилась на 10% относительно прошлого года и составила 10,5 тысяч рублей", — приводят свои данные в momondo.ru.

Аналитики компании также выяснили, что путешественникам, которые хотят поймать перелет с самым большим дисконтом, стоит присмотреться к таким направлениям как Перуджа (Италия), Лугано (Швейцария), Янгон (Мьянма), Джерба (Тунис), штат Керала (Индия), Пунта-Кана (Доминиканская республика), Нью-Дели (Индия), Вашингтон (США), Крит (Греция), Ибица (Испания) и Аруба (Карибский бассейн).

"Авиаперелеты из России по данным маршрутам во время мартовских праздников в 2018 году стоят в среднем на 65-90% меньше, чем годом ранее. Чуть скромнее подешевели авиатарифы на Родос, в Ванкувер, Агадир, на Тенерифе и на Фарерские острова – в среднем экономия составит до 60%", — уточнили в momondo.ru.

Куда летят россияне



"Лидером спроса на 8 марта в этом году стала Прага. Из европейских направлений также популярны Рим, Париж, Милан и – новичок в десятке – Амстердам. По каждому из них количество поисков увеличилось примерно в два раза", — считают в momondo.ru.

В Tutu.ru отметили, что у самостоятельных путешественников наибольшим спросом пользуются билеты в Кишинёв. Они обходятся туристам в среднем в 11,2 тысячи рублей в обе стороны. На втором месте находится Минск, на третьем — Прага. Примечательно, что цены на перелеты по всем трем направлениям, лидирующим в этом году, за прошедшие 12 месяцев сильно выросли. Так, в Кишинёв стало летать на треть дороже, в Минск — на 47%, а в Прагу — и вовсе на 56,5%.

Также в список самых популярных направлений у авиапутешественников входят Ереван, Тель-Авив, Баку, Тбилиси, Рим, Мюнхен и Вена.

"В целом данные по полетам 8 марта подтверждают наши долгосрочные наблюдения. В различные топы направлений уже долгое время традиционно попадают близлежащие Минск и Кишинев, "бюджетные" европейские города и страны Закавказья, которые предлагает туристам отличное сочетание цены и качества", — отмечает специалист по связям с общественностью Tutu.ru Тимур Юсупов.

По версии компании, самым популярным внутренним направлением на 8 марта стал Сочи. На перелеты в Олимпийскую столицу из Москвы приходится 8,6% всех забронированных билетов. При этом на 8 марта 2017 года эта цифра составляла и вовсе 12,6%. Второе место по популярности занимают Минеральные Воды — 6,7 тысячи рублей за перелет в две стороны, третье досталось Симферополю — 8,9 тысячи рублей.

"Вероятно, резкое падение популярности Сочи связано со скачком цены на перелеты. Сегодня туристы отдают за билеты из Москвы в Сочи в среднем 9,6 тысячи рублей (в обе стороны), тогда как годом ранее это цифра равнялась 6,2 тысячам рублей (рост 53,8%)", — прокомментировали ситуацию в компании.

Эксперты momondo.ru подтверждают, что из российских направлений на 8 марта лидирует Сочи. Москва разместилась на четвертом месте в общем рейтинге, а Санкт-Петербург – на последнем.

При этом представитель momondo.ru Ирина Рябовол считает, что путешественники во всем мире начинают активнее исследовать "непопулярные" направления.

"Если подойти к планированию поездки осознанно, то следовать моде получится с существенной выгодой. Так, можно найти нетривиальное место отдыха исходя из предпочтений, бюджета и других факторов", – считает она.