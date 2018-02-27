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Туризм
Туризм

Банкроты в бегах: что стало с жертвами и лопнувшими гигантами турбизнеса

08:0027.02.2018
(обновлено: 08:19 27.02.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРоссийские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-ШейхеРоссийские туристы во время посадки в автобус в египетском городе Шарм-эш-Шейхе
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. От массового банкротства туроператоров и турагентств в 2014 году пострадали многие, и далеко не всем удалось получить компенсацию. Владельцы и управляющие компаний скрываются от клиентов и правоохранителей. О том, как продвигается расследование, что говорят обманутые туристы и куда исчезли банкроты и мошенники, — в материале РИА Новости.

33 уголовных дела

В Красноярске разыскивают директора местного турагентства, 30-летнюю гражданку, в отношении которой возбуждено 33 (!) уголовных дела.

Девушка на борту нового самолета Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Максим Блинов
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В 2017 году она получила от туристов деньги в качестве оплаты за заграничные путешествия, но на счет операторов они не поступили. "В настоящее время установлено, что в результате преступных действий злоумышленницы пострадали более 30 человек. Общий ущерб составил около трех миллионов рублей", — сообщили в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городской полиции.

Подозреваемая скрывается от следствия и объявлена в розыск, против нее возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину").

И это только одно из многочисленных подобных дел, причем гораздо более простое, чем те громкие процессы, за которыми мы наблюдаем в последние 2-3 года.

"Нева" сдалась первой

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкУчастники пресс-конференции, посвященной приостановке деятельности туроператора "Нева"
© РИА Новости / Владимир Песня
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Участники пресс-конференции, посвященной приостановке деятельности туроператора "Нева"

Череда банкротств началась с казавшегося надежным туроператора "Нева" с 18-летней историей. В середине июля 2014 года представитель компании объявил о финансовых проблемах и приостановке деятельности. На тот момент за границей по турам "Невы" находились 7 тысяч туристов, еще 16 тысяч собирались на отдых.

Одна из клиенток "Невы" Людмила Зименкова за две недели до отпуска в Турции узнала, что поездка не состоится.

"Тем, кто оплачивал картами, банки пошли навстречу — признали транзакции сомнительными, "откатили" операции и вернули деньги, — рассказывает Людмила. — Мы оплачивали все 150 тысяч наличными, и деньги нам никто не вернул".

Генерального директора туроператора Максима Пирогова задержали через несколько недель по подозрению в мошенничестве.  Мера пресечения — домашний арест.

Выход из "Лабиринта"

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОчередь у входа в офис турфирмы "Лабиринт" в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Очередь у входа в офис турфирмы "Лабиринт" в Москве

Через две недели, 2 августа 2014-го, о прекращении работы сообщил туроператор "Лабиринт", 25 тысяч клиентов которого находились за рубежом. Точное число тех, чья поездка сорвалась, неизвестно, — их около 30 тысяч. Причина — конфликт, связанный с долгом в миллиард рублей "Лабиринта" авиакомпании "Оренбургские авиалинии".

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Андрей Грехов, индивидуальный предприниматель из Москвы, 2 августа 2014-го улетел с женой на отдых в Тунис по путевке "Лабиринта". После длительного путешествия супруги легли спать и спустились вниз ближе к вечеру — на встречу с гидом. "Но гида не было, только толпа кричавших и плачущих людей, — рассказывает Андрей. — Мы выбирали отель, исходя из того, чтобы русских было поменьше. Но в тот момент были рады, что кто-то говорит с нами на одном языке. Там мы и узнали, что "Лабиринт" разорился". Эвакуировали Андрея и других пострадавших в 5 часов утра 4 августа.

Через несколько дней одному из совладельцев "Лабиринта", Михаилу Шаманову удалось уехать в Лондон, где он, предположительно, живет до сих пор. Другому, Сергею Азарскову, не повезло — не было действующей визы. В 2016 году он был задержан на границе Сербии и Черногории и экстрадирован в Россию.

Крест на отпуске

Чуть меньше чем через месяц, 10 сентября, ситуация повторилась и с туроператором "Южный Крест": более 6 тысяч туристов остались за границей, 12 тысяч не смогли отправиться в отпуск. Официальная причина — невозможность исполнять обязательства перед заказчиками.

Отель на острове Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
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Директор турагентства "Тессера Тревел" Мария Максимова рассказывает: "Мы специально записали видеообращение о том, что по закону о турдеятельности, агент не виноват в банкротстве туроператора — это немного снизило накал".

Своим 500 клиентам, пострадавшим из-за туроператора "Южный Крест", Мария сделала скидки на будущее бронирование, вернула комиссию, оплатила услуги адвоката и лично по доверенности представляла их интересы в суде.

Следственный комитет России начал расследование в отношении совладельца компании Андрея Кузнецова и генерального директора Дмитрия Фесика. Сообщалось, что они были помещены под домашний арест.

Всего с июля по сентябрь 2014 года о приостановке деятельности заявили полтора десятка туркомпаний, в том числе "Роза ветров Мир", "Экспо-Тур", "Нордик Стар", "Ветер странствий", "Этюд" и другие.

Что в итоге?

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУ офиса турфирмы "Нева" в Санкт-Петербурге, приостановившей свою деятельность
© РИА Новости / Алексей Даничев
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У офиса турфирмы "Нева" в Санкт-Петербурге, приостановившей свою деятельность

Эвакуацией большинства туристов, всего около 38 тысяч человек, занималась Ассоциация туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь". На это было потрачено более 200 миллионов рублей.

Следствие считает, что обанкротившиеся туроператоры работали по принципу финансовой пирамиды: деньги новых туристов шли на оплату услуг тех, кто пришел раньше. Когда спрос упал, система рухнула.

Кошка собралась в отпуск
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Людмиле Зименковой, клиентке "Невы", ущерб не возместили. "Пострадавшие делятся рекомендациями: писать письма в Питер, Ростов, выбивать деньги,  — рассказывает она. — Но я не понимаю, почему, живя в правовом государстве, я должна ломиться во все города России, искать каких-то директоров и прочее руководство. Мне казалось, что это мне должны вернуть деньги с извинениями за несостоявшийся отпуск".

Андрей Грехов, турист "Лабиринта", подавал в суд, выплату получил в 2017 году: "Можно сказать, что мы успели в последнюю дверь последнего вагона уходящего поезда. Позже мы узнали, что из трех юридических лиц компании только пострадавшим ООО "Лабиринт" вернули деньги".

Куда исчезли банкроты

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПосетители у офиса турфирмы "Нева", приостановившей свою деятельность
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Посетители у офиса турфирмы "Нева", приостановившей свою деятельность

Бывший владелец туроператора "Лабиринт" Михаил Шаманов живет в Лондоне, его коллега Сергей Азарсков, предположительно, находится в Москве под подпиской о невыезде, уголовное дело еще не закрыто.

"Неву" признали банкротом, судьба генерального директора компании неизвестна, судя по всему, арест снят.

Илья Тугуев, представляющий интересы 51 пострадавших от "Южного Креста", говорит, что процедура банкротства компании не завершена и продлена в декабре 2017 года еще на 6 месяцев.

Иски удовлетворены, но выплат нет. Многие туристы подали в арбитражный суд и требуют включить их в список кредиторов.

Если в в процессе банкротства у должника находят какие-то деньги или иное имущество, то из этих средств и производят выплаты кредиторам. "Скажем, требований кредиторов на один миллиард, а имущества у должника на десять миллионов, — поясняет Илья. — Значит, кредиторам выплачивают 1% от требований, включенных в реестр. У "Южного Креста", насколько я понимаю, имущества нет".

Итоги расследования дела о мошенничестве в "Южном Кресте" не раскрываются.

Точных сведений о судьбе Андрея Кузнецова нет, но в 2016 году он выпустил ограниченным тиражом книгу "Танцующий в пустоте", разошедшуюся среди друзей и знакомых.

Дмитрий Фесик, по некоторым данным, вернулся в бизнес и работает в одной из туристических компаний.

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