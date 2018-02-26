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Туризм
Туризм

На Марианские острова теперь можно улететь за 200 евро

19:0626.02.2018
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© Depositphotos / ontheraksМарианские островаМарианские острова
© Depositphotos / ontheraks

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Жителям Владивостока предложили новое туристическое направление – Марианские острова Гуам и Сайпан, сообщает The Saipan Tribune.

Власти Марианских островов ожидают увеличения турпотока из России весной этого года. Они рассчитывают, что россиян привлекут новые рейсы авиакомпании  Jeju Air из Владивостока на Гуам или Сайпан через Сеул.

Авиакомпания предлагает тарифы от 200 и 250 евро соответственно. Кроме того, перевозчик предоставляет скидку 25% для детей в возрасте от двух до 12 лет и 90% — для самых маленьких.

"Мы тесно сотрудничаем с нашим российским представительством, чтобы увеличить турпоток из России на острова", — говорит Хиллари Агулто, специалист по маркетингу Управления по туризму Мариан. По ее словам, спецпредложения Jeju Air помогут увеличить турпоток.

Девушка с ноутбуком на пляже
© Fotolia / Creativa Images
Россияне стали гораздо чаще выезжать на море за границу

При покупке билетов в офисе авиакомпании Jeju Air во Владивостоке каждый путешественник получает справочную брошюру, разработанную для туристов. В том числе и с информацией о спецпредложениях отелей Марианских островов — Saipan World Resort, Mango Resort and Suites, Hyatt Regency Saipan, Pacific Island Club Saipan и Kensington Hotel Saipan.

К услугам гостей скидки на проживание и питание в ресторанах отелей, спа- и фитнесс-программы, бесплатные ночи.

Ранее представители Управления по туризму Северных Мариан посещали Москву и рассказывали о преимуществах островов.

Это ближайшие к России и странам СНГ американские тропические острова. Восточная сторона Марианских островов — начало спуска в Марианскую впадину, самое глубокое место в мире.

Сайпан занесен в Книгу рекордов Гиннеса как место с самой стабильной в мире температурой, здесь всегда 27 градусов тепла. На островах не зарегистрировано ни одного вида опасных для человека представителей флоры и фауны на земле, в воде и воздухе.

Россиянам для поездки на Марианские острова сроком до 45 дней с целью туризма или частного визита виза не требуется. Однако без американской визы им нельзя покидать острова и въезжать на другие территории, находящиеся под юрисдикцией США.

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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Дмитрий Беляев
"Однако без американской визы им нельзя покидать острова "
не понял, т.е без визы приехать можно ,а уехать нет?
19:14
26.02.2018
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