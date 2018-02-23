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Туризм
Туризм

Регионы России показали лучшие туристические предложения для ЧМ-2018

17:0023.02.2018
(обновлено: 17:01 23.02.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПроекция логотипа чемпионата мира 2018 по футболу на фасаде Большого театра в МосквеПроекция логотипа чемпионата мира 2018 по футболу на фасаде Большого театра в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БЕЛГРАД, 23 фев — РИА Новости. Российские регионы представили на крупнейшей Белградской туристической ярмарке предложения для сербских туристов на чемпионат мира по футболу 2018 года и новые маршруты по стране.

Российский стенд в центральном зале самой крупной в регионе западных Балкан ярмарки установлен второй год подряд.

Большие буквы "Русиjа", общие с Сербией цвета национального флага и изображение футболиста с мячом привлекли внимание посетителей сразу после открытия в четверг.

Город Белград, Сербия. Архивное фото
© Fotolia / Andrey Shevchenko
Россия и Сербия договорились расширять туристические обмены
На протяжении последних трех лет мы фиксируем ежегодный рост взаимных туристических потоков, — сообщила РИА Новости директор департамента туризма и региональной политики министерства культуры РФ Ольга Ярилова. — Но пока это не более 100 тысяч человек в год с сербской стороны, и, конечно, нас не может это устраивать. Поэтому привезли в Белград на выставку представительную делегацию министров туризма из самых разных регионов России".

Руководители сферы туризма Московской, Владимирской, Калининградской, Калужской, Ростовской, Самарской, Тверской, Тюменской, Ярославской областей, Республики Коми, а также Троице-Сергиевой Лавры проводят параллельно с работой российского стенда круглые столы и переговоры с сербскими коллегами. Регионы представляют тематические блоки "ЧМ 2018", "Золотое кольцо России" и "Духовно-религиозные направления".

Поездка на чемпионат мира по футболу может стать для иностранцев поводом для начала знакомства с Россией, и даст возможность узнать не только о спортивной жизни.

© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины КлубетУчастники праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018
© Фото : аккаунт "ВКонтакте" Марины Клубет
Участники праздника длинной колбасы в Калининграде. 10 февраля 2018

"Мы привезли в первую очередь те города, которые будут принимать сборную Сербии, где будут проходить ее матчи: Москва, Калининград, Самара. Важно, чем мы будем удивлять болельщиков и туристов,  — отметила Ярилова. — Программ огромное множество и для тех, кто приехал на один день, и для тех, кто хочет задержаться и побольше узнать регион, который посещает: для молодежи, семейного отдыха, программы для детей, гастрономические туры".

На базе Российского центра науки и культуры в Белграде в июне 2017 года был открыт "Дом российского болельщика".

По словам Яриловой, помимо всей необходимой информации о поездке в Россию на ЧМ-2018 и условиях на местах сербы могут оформить себе паспорт болельщика, с которым "могут бесплатно перемещаться между и внутри 11 городов, которые принимают чемпионат мира".

Суперлуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Россия и Италия представят в Совет Европы культурно-туристический маршрут
Россия представила на Белградской туристической ярмарке сразу несколько новых направлений въездного туризма.

Это, к примеру, "Императорский маршрут": он связан с историей царской семьи и объединяет несколько регионов — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири, Тюмени и Тобольска.

Еще один маршрут, представленный в Сербии, — "Россия  — родина космонавтики", координатором которого стала Калужская область.

Туристы из Китая изучают программу празднования Масленицы
© РИА Новости / Илья Питалев
Въездной турпоток в Россию увеличился
"Один из новых проектов, которые мы хотим совместно с сербами реализовать, — "Узнай Россию": их школьники и студенты путешествуют по нашей стране. Мы предложили такую программу в прошлом году, студенты посетили Волгоград, была увлекательная и интересная поездка, мы получили очень яркие отзывы", — рассказала директор департамента туризма Минкульта.

Еще одним заметным российско-сербским начинанием, по ее мнению, может стать совместный культурный проект в рамках программы Совета Европы, который называется "Святыни неразделенного христианства".

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