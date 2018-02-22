В Москве несколько сотен хостелов: только по данным сайта бронирования Booking.com, их более четырехсот, а на Tripadvisor.ru — и вовсе более тысячи предложений с описаниями и оценками. Большинство напоминают простые общежития или мини-гостиницы, но есть и варианты европейского уровня — интересные, с особой атмосферой, необычным дизайном и яркой концепцией. Трудно ли открыть хостел в Москве, сколько для этого нужно денег и какие проблемы бывают у хостельеров и их гостей — в материале РИА Новости.
В традиционном понимании хостел — это место для ночлега, где гости живут как квартиранты. Там непременно есть общее пространство: что-то вроде гостиной с диваном, креслами и большим столом, где все вместе едят, общаются, играют в настольные игры, смотрят телевизор. Так формируется особая атмосфера.
Хостелы очень популярны в Европе, где туристы часто путешествуют сами по себе. Их любят те, кому важны не ужин в ресторане и гостиничный комфорт, а крутая тусовка с интересными людьми.
Анжелика Сопова 20 лет назад приехала в Москву из Новосибирска, поступила в театральное училище, подрабатывала в основном на детских праздниках. При зарплате в 25 тысяч рублей за квартиру отдавала 20. Однажды пришлось искать временное жилье — так и узнала о существовании хостелов.
«После этого я вдруг стала обращать внимание на какие-то мелочи, порой важные, — рассказывает Анжелика. — Например, раздражало, что в некоторых местах с меня требовали деньги за зубную щетку. Теперь в моем хостеле щетка, паста и тапочки предоставляются бесплатно».
Первый хостел Анжелики назывался «Чарли Чаплин» — это были три небольшие арендованные квартиры.
Но бизнес по разным причинам не удался, пришлось закрыться.
После небольшого перерыва Анжелика открыла новый хостел — Star Wars. Для него уже арендовала отдельное двухэтажное здание на Чистых прудах.
Чтобы получать кредиты, Анжелика добывала справки о зарплате, занимала деньги у друзей (до сих пор отдает).
Основательно вложилась в ремонт, зато в результате получился канонический европейский хостел.
Гости — иностранцы со всего мира. На ресепшене — баночка с надписью «For the world tour» («Для тех, кто совершает кругосветное путешествие»): в ней клиенты оставляют купюры разных стран. На кухне почти треть стены обклеена разноцветными стикерами: «Тольятти вас любит», «With love from Chita», «Best hotel ever — Rio from Brazil».
Дизайн выполнен в кинокосмическом стиле культовой саги «Звездные войны». Стулья у барной стойки — как на съемочной площадке, на спинках — фамилии знаменитых режиссеров.
Каждая комната посвящена определенному герою: на шторках у кровати — мастер Йода или большой, во всю стену, портрет принцессы Леи в образе Алисы в Стране чудес.
«Ремонт длился целых пять месяцев вместо трех, круглосуточно ездила по «Ашанам» и «Икеям», потратила уйму нервов, чуть здоровье не погубила», — рассказывает Сопова.
«В самый сложный период похудела за неделю на семь килограммов. Не открывайте хостел, если у вас нет денег, сил и особенно если вы не готовы жить этим делом».
Раньше Анжелика жила театром. Ездила с труппой по России с антрепризами. В Москве играла на Таганке, в Театре им. Вахтангова, ее амплуа — «активная влюбленная». Но профессия актрисы, по ее мнению, очень зависимая: все время приходится ждать, когда позовут на пробы, потом — когда утвердят. Здесь же она сама себе хозяйка.
«У хостела душа должна быть. Вечером захотела — пасту для гостей приготовила, захотела — лимонад, — говорит Анжелика. — Да, своей семьи пока нет, но те, кто здесь живет, для меня уже как семья».
Правда, по деньгам все же вышло не так хорошо, как рассчитывала хозяйка Star Wars: «Главное правило: подсчитали бюджет — умножьте на три: такой он и выйдет. Я свой на два умножила, вот мне и не хватило».
Star Wars
Вложения — около 10 миллионов рублей
Прибыль за первый месяц работы — 450 тысяч рублей
Как долго окупался — существует два года, не окупился до сих пор
Общая площадь — 500 квадратных метров
Средняя цена места — 700 рублей за ночь
Оценка на Booking.com — 9,5 балла
Количество мест — 75
Михаил Овсянников — из Якутии, там окончил Институт МВД, работал в местном следственном управлении. Миша считает, что он — «образец того, как можно вырасти вместе со своим бизнесом».
Когда он переехал в Москву, работал в логистике, маркетингом занимался, но хотелось организовать свое дело.
В первую очередь объездил все московские хостелы и увидел их главный недостаток — нигде нельзя хорошо выспаться.
«Обязательно ночью кто-нибудь телевизор включит или музыку, администраторы особо за этим не следят, — рассказывает Михаил. — Хорошо, если ты такой же тусовщик и тебе звук не мешает, а если хочется отдохнуть? Это ведь базовая потребность — сон». Поэтому в своем первом хостеле «Полянка» сделал упор на дисциплину, к которой так привык когда-то на службе. В его хостеле чисто, аккуратно, вещи можно сдать на хранение. Тогда к нему, помимо молодежи, стали приезжать и семьи, и пенсионеры.
«Продвигать хостел можно по-разному. Я сделал рекламу в соцсети, плюс друзья помогли — запустили на местном телевидении в Якутии сюжет о моем хостеле. Ко мне после этого процентов 50 моих же и приехало, уже на второй месяц посещаемость была около 70 процентов».
Позже Михаил открыл еще один хостел — «Высоцкий» — в Таганском районе, недалеко от музея Высоцкого: «Я там билеты приобретал и дарил гостям».
«Полянка» окупилась быстро, и тех проблем, с которыми сталкиваются начинающие хостельеры, у Миши не было.
«Я — человек военный, знаю, что все должно быть по порядку, поэтому сам брал все нужные бумаги и ходил по проверкам. Сначала к участковому — поздороваться, документы нужные представить. Потом — в МЧС, ну и далее по списку. Зато теперь ко мне никаких претензий нет, — считает Михаил. — Большинство почему-то так не делают, боятся, что ли: видят человека в погонах, не знают, как с ним разговаривать, сразу взятку пытаются дать. У меня этот страх еще в институте отбили».
Отдельная проблема — кражи, ведь не каждый хостел может позволить себе видеонаблюдение.
«Однажды с кухни парень всю технику унес, — рассказывает Михаил. — Я своих поднял — стали пробивать. Оказалось, у него поддельный паспорт был, а сам он наркоман, на учете стоит».
Сейчас Михаил Овсянников консультирует начинающих хостельеров, продолжает работать с некоторыми франшизами.
«Я уже как-то даже успокоился, стал больше читать. Раньше этим не особо увлекался — военный же. А тут Геродота открыл, классику», — говорит Михаил.
«Теперь делаю новый проект, посвященный русским писателям, буду просвещать народ. И этот хостел уже не продам».
На вопрос, трудно ли сейчас открыть хостел, отвечает так: «Сейчас уже поздно, рынок занят, шишки все набиты. Чтобы сэкономить и нервы, и силы, надо работать либо с партнером, либо покупать франшизу».
Хостел «Циолковский»
Вложения — 5 миллионов 500 тысяч рублей
Прибыль за первый месяц работы — 120 тысяч рублей
Как долго окупался — за два года не окупился
Общая площадь — 200 квадратных метров
Средняя цена места — 550 рублей за ночь
Оценка на Booking.com — 8,2
Количество мест — 38
Хостелы: «Полянка», «Циолковский» на ВДНХ, мини-отель «Есенин», «Высоцкий», помогал с развитием хостела «Хорошие Новости», сейчас работает над новым проектом — «Библиотека».
Александр Тепляков — айтишник, работал дома фрилансером в интернет-маркетинге, с людьми особо не общался. Вдруг решил поменять образ жизни: пошел на курсы барменов, после которых устроился работать в гостиницу.
Первый хостел открыл в большой арендованной квартире, без особой идеи: это было, по его словам, продолжением «вызова самому себе».
К открытию второго хостела, «Хорошие новости», подошел иначе: «Я тогда читал много эзотерики, увлекался медитацией, буддизмом, йогой, мне хотелось, чтобы и люди приходили такие, которых от слов «карма» в дрожь не бросает».
В его хостеле атмосфера соответствующая — очень душевная: экодизайн, в каждой комнате висит ловец снов.
«Главное качество человека, работающего в хостеле, — любовь к людям, иначе ничего не получится, — считает Александр. — В хостеле, в отличие от гостиницы, люди — не клиенты, их даже называют «гостями». Тут нет корпоративных рамок и условностей. Так что шаблонно улыбаться не получится».
Оба хостела у Саши называются гостевыми домами (или гестхаусами). В таких местах хозяин, как правило, живет вместе с гостями.
«Я впервые увидел такой хостел в Таиланде, и мне запомнился его хозяин: голландец лет за 50, такой бодрый дядька. Зачастую он сам завтраки гостям приносил, всем улыбался, флиртовал с девушками», — вспоминает Саша.
«Создавал вокруг себя такой позитив. Вот так этот бизнес и работает: какой хозяин, такое и место».
Хостел «Хорошие новости»
Вложения — 3 миллиона рублей
Прибыль за первый месяц работы — 100 тысяч рублей
Как долго окупался — окупился за два года
Общая площадь — 300 квадратных метров
Средняя цена места — 650 рублей за ночь
Оценка на Booking.com — 8,2 балла
Количество мест — 60
Хостелы: Гестхаус «Квартира № 7», гостевой дом «Хорошие новости».
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