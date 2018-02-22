Хостел с атмосферой
Сколько стоит его открыть и кому это нужно
Елизавета Червякова

В Москве несколько сотен хостелов: только по данным сайта бронирования Booking.com, их более четырехсот, а на Tripadvisor.ru — и вовсе более тысячи предложений с описаниями и оценками. Большинство напоминают простые общежития или мини-гостиницы, но есть и варианты европейского уровня — интересные, с особой атмосферой, необычным дизайном и яркой концепцией. Трудно ли открыть хостел в Москве, сколько для этого нужно денег и какие проблемы бывают у хостельеров и их гостей — в материале РИА Новости.

В традиционном понимании хостел — это место для ночлега, где гости живут как квартиранты. Там непременно есть общее пространство: что-то вроде гостиной с диваном, креслами и большим столом, где все вместе едят, общаются, играют в настольные игры, смотрят телевизор. Так формируется особая атмосфера.

Хостелы очень популярны в Европе, где туристы часто путешествуют сами по себе. Их любят те, кому важны не ужин в ресторане и гостиничный комфорт, а крутая тусовка с интересными людьми.

«Не открывайте хостел, если вы не готовы жить этим»

Анжелика Сопова 20 лет назад приехала в Москву из Новосибирска, поступила в театральное училище, подрабатывала в основном на детских праздниках. При зарплате в 25 тысяч рублей за квартиру отдавала 20. Однажды пришлось искать временное жилье — так и узнала о существовании хостелов.

Хостел "Star Wars" в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко

«После этого я вдруг стала обращать внимание на какие-то мелочи, порой важные, — рассказывает Анжелика. — Например, раздражало, что в некоторых местах с меня требовали деньги за зубную щетку. Теперь в моем хостеле щетка, паста и тапочки предоставляются бесплатно».

 

Первый хостел Анжелики назывался «Чарли Чаплин» — это были три небольшие арендованные квартиры.

Но бизнес по разным причинам не удался, пришлось закрыться.

После небольшого перерыва Анжелика открыла новый хостел — Star Wars. Для него уже арендовала отдельное двухэтажное здание на Чистых прудах.

Чтобы получать кредиты, Анжелика добывала справки о зарплате, занимала деньги у друзей (до сих пор отдает).

Основательно вложилась в ремонт, зато в результате получился канонический европейский хостел.

Гости — иностранцы со всего мира. На ресепшене — баночка с надписью «For the world tour» («Для тех, кто совершает кругосветное путешествие»): в ней клиенты оставляют купюры разных стран. На кухне почти треть стены обклеена разноцветными стикерами: «Тольятти вас любит», «With love from Chita», «Best hotel ever — Rio from Brazil».

Дизайн выполнен в кинокосмическом стиле культовой саги «Звездные войны». Стулья у барной стойки — как на съемочной площадке, на спинках — фамилии знаменитых режиссеров.

Каждая комната посвящена определенному герою: на шторках у кровати — мастер Йода или большой, во всю стену, портрет принцессы Леи в образе Алисы в Стране чудес.

«Ремонт длился целых пять месяцев вместо трех, круглосуточно ездила по «Ашанам» и «Икеям», потратила уйму нервов, чуть здоровье не погубила», — рассказывает Сопова.

«В самый сложный период похудела за неделю на семь килограммов. Не открывайте хостел, если у вас нет денег, сил и особенно если вы не готовы жить этим делом».

Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве.
Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Star Wars в Москве
Хостел Star Wars в Москве
© Фото : Алиса Захаренко
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Хостел Star Wars в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко

Раньше Анжелика жила театром. Ездила с труппой по России с антрепризами. В Москве играла на Таганке, в Театре им. Вахтангова, ее амплуа — «активная влюбленная». Но профессия актрисы, по ее мнению, очень зависимая: все время приходится ждать, когда позовут на пробы, потом — когда утвердят. Здесь же она сама себе хозяйка.

«У хостела душа должна быть. Вечером захотела — пасту для гостей приготовила, захотела — лимонад, — говорит Анжелика. — Да, своей семьи пока нет, но те, кто здесь живет, для меня уже как семья».

Правда, по деньгам все же вышло не так хорошо, как рассчитывала хозяйка Star Wars: «Главное правило: подсчитали бюджет — умножьте на три: такой он и выйдет. Я свой на два умножила, вот мне и не хватило».

Star Wars

Вложения — около 10 миллионов рублей

 Прибыль за первый месяц работы — 450 тысяч рублей 

Как долго окупался — существует два года, не окупился до сих пор 

Общая площадь — 500 квадратных метров  

Средняя цена места — 700 рублей за ночь 

Оценка на Booking.com — 9,5 балла 

Количество мест — 75

 

«Сейчас уже поздно открывать хостел»

Михаил Овсянников — из Якутии, там окончил Институт МВД, работал в местном следственном управлении. Миша считает, что он — «образец того, как можно вырасти вместе со своим бизнесом».

Хостел "Циолковский" в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко

Когда он переехал в Москву, работал в логистике, маркетингом занимался, но хотелось организовать свое дело.

В первую очередь объездил все московские хостелы и увидел их главный недостаток — нигде нельзя хорошо выспаться.

«Обязательно ночью кто-нибудь телевизор включит или музыку, администраторы особо за этим не следят, — рассказывает Михаил. — Хорошо, если ты такой же тусовщик и тебе звук не мешает, а если хочется отдохнуть? Это ведь базовая потребность — сон». Поэтому в своем первом хостеле «Полянка» сделал упор на дисциплину, к которой так привык когда-то на службе. В его хостеле чисто, аккуратно, вещи можно сдать на хранение. Тогда к нему, помимо молодежи, стали приезжать и семьи, и пенсионеры.

«Продвигать хостел можно по-разному. Я сделал рекламу в соцсети, плюс друзья помогли — запустили на местном телевидении в Якутии сюжет о моем хостеле. Ко мне после этого процентов 50 моих же и приехало, уже на второй месяц посещаемость была около 70 процентов».

Позже Михаил открыл еще один хостел — «Высоцкий» — в Таганском районе, недалеко от музея Высоцкого: «Я там билеты приобретал и дарил гостям».

«Полянка» окупилась быстро, и тех проблем, с которыми сталкиваются начинающие хостельеры, у Миши не было.

«Я — человек военный, знаю, что все должно быть по порядку, поэтому сам брал все нужные бумаги и ходил по проверкам. Сначала к участковому — поздороваться, документы нужные представить. Потом — в МЧС, ну и далее по списку. Зато теперь ко мне никаких претензий нет, — считает Михаил. — Большинство почему-то так не делают, боятся, что ли: видят человека в погонах, не знают, как с ним разговаривать, сразу взятку пытаются дать. У меня этот страх еще в институте отбили».

Отдельная проблема — кражи, ведь не каждый хостел может позволить себе видеонаблюдение.

«Однажды с кухни парень всю технику унес, — рассказывает Михаил. — Я своих поднял — стали пробивать. Оказалось, у него поддельный паспорт был, а сам он наркоман, на учете стоит».

Сейчас Михаил Овсянников консультирует начинающих хостельеров, продолжает работать с некоторыми франшизами. 

Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве
Хостел Циолковский в Москве
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
Хостел Циолковский в Москве.
Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко
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Хостел Циолковский в Москве.
© Фото : Алиса Захаренко

«Я уже как-то даже успокоился, стал больше читать. Раньше этим не особо увлекался — военный же. А тут Геродота открыл, классику», — говорит Михаил.

«Теперь делаю новый проект, посвященный русским писателям, буду просвещать народ. И этот хостел уже не продам». 

На вопрос, трудно ли сейчас открыть хостел, отвечает так: «Сейчас уже поздно, рынок занят, шишки все набиты. Чтобы сэкономить и нервы, и силы, надо работать либо с партнером, либо покупать франшизу».

Хостел «Циолковский»


Вложения — 5 миллионов 500 тысяч рублей 

Прибыль за первый месяц работы — 120 тысяч рублей 

Как долго окупался —  за два года не окупился

Общая площадь — 200 квадратных метров  

Средняя цена места — 550 рублей за ночь 

Оценка на Booking.com — 8,2 

Количество мест — 38

 Хостелы: «Полянка», «Циолковский» на ВДНХ, мини-отель «Есенин», «Высоцкий», помогал с развитием хостела «Хорошие Новости», сейчас работает над новым проектом — «Библиотека».

 

«Какой хозяин, такое и место»

Александр Тепляков — айтишник, работал дома фрилансером в интернет-маркетинге, с людьми особо не общался. Вдруг решил поменять образ жизни: пошел на курсы барменов, после которых устроился работать в гостиницу.

Владелец гостевого дома "Хорошие новости" Александр Тепляков и эвент-менеджер Антон Костерин.
© Фото из архива гостевого дома "Хорошие новости"

Первый хостел открыл в большой арендованной квартире, без особой идеи: это было, по его словам, продолжением «вызова самому себе».

К открытию второго хостела, «Хорошие новости», подошел иначе: «Я тогда читал много эзотерики, увлекался медитацией, буддизмом, йогой, мне хотелось, чтобы и люди приходили такие, которых от слов «карма» в дрожь не бросает».

В его хостеле атмосфера соответствующая — очень душевная: экодизайн, в каждой комнате висит ловец снов.

«Главное качество человека, работающего в хостеле, — любовь к людям, иначе ничего не получится, — считает Александр. — В хостеле, в отличие от гостиницы, люди — не клиенты, их даже называют «гостями». Тут нет корпоративных рамок и условностей. Так что шаблонно улыбаться не получится».

Кухня гостевого дома Хорошие новости.
Кухня гостевого дома Хорошие новости.
© Фото из архива гостевого дома "Хорошие новости"
Музыкант Kolossus Kelevra из Кении (в центре) со своими друзьями, постояльцами хостела.
Музыкант Kolossus Kelevra из Кении (в центре) со своими друзьями, постояльцами хостела.
© Фото из архива гостевого дома "Хорошие новости"
Семья из Германии, постояльцы хостела Хорошие новости.
Семья из Германии, постояльцы хостела Хорошие новости.
© Фото из архива гостевого дома "Хорошие новости"
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Кухня гостевого дома Хорошие новости.
© Фото из архива гостевого дома "Хорошие новости"

Оба хостела у Саши называются гостевыми домами (или гестхаусами). В таких местах хозяин, как правило, живет вместе с гостями.

«Я впервые увидел такой хостел в Таиланде, и мне запомнился его хозяин: голландец лет за 50, такой бодрый дядька. Зачастую он сам завтраки гостям приносил, всем улыбался, флиртовал с девушками», — вспоминает Саша.

«Создавал вокруг себя такой позитив. Вот так этот бизнес и работает: какой хозяин, такое и место».

Хостел «Хорошие новости»

Вложения — 3 миллиона рублей 

Прибыль за первый месяц работы — 100 тысяч рублей 

Как долго окупался — окупился за два года

 Общая площадь — 300 квадратных метров  

Средняя цена места — 650 рублей за ночь

 Оценка на Booking.com — 8,2 балла 

Количество мест — 60 


Хостелы: Гестхаус «Квартира № 7», гостевой дом «Хорошие новости».

 

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