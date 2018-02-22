В традиционном понимании хостел — это место для ночлега, где гости живут как квартиранты. Там непременно есть общее пространство: что-то вроде гостиной с диваном, креслами и большим столом, где все вместе едят, общаются, играют в настольные игры, смотрят телевизор. Так формируется особая атмосфера.

Хостелы очень популярны в Европе, где туристы часто путешествуют сами по себе. Их любят те, кому важны не ужин в ресторане и гостиничный комфорт, а крутая тусовка с интересными людьми.