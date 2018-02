Гости — иностранцы со всего мира. На ресепшене — баночка с надписью «For the world tour» («Для тех, кто совершает кругосветное путешествие»): в ней клиенты оставляют купюры разных стран. На кухне почти треть стены обклеена разноцветными стикерами: «Тольятти вас любит», «With love from Chita», «Best hotel ever — Rio from Brazil».