В России снизилась стоимость авиабилетов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов в обе стороны в 2017 году в России составила 12,8 тысяч рублей, сообщает глава Ростуризма Олег Сафонов.

По данным Минтранса России, в 2017 году число перевезенных авиатранспортом пассажиров превысило 105 миллионов человек, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Это рекордный показатель за всю историю гражданской авиации.

Почти две трети — 62,5 миллионов пассажиров перевезены на внутренних линиях, рост составил 11%.

Среди положительных тенденций 2017 года Олег Сафонов назвал снижение тарифов на авиаперевозки, по внутренним направлениям оно составило около 4%.

Также он отметил, что и стоимость железнодорожных билетов снижается. "С 2015 года в результате совместной работы Ростуризма и "РЖД" в России появились железнодорожные чартерные программы на российский юг, которые позволяют туристам экономить до 50% расходов по сравнению с самостоятельным путешествием", — сказал он. Благодаря таким программам уже в 2016 году поток туристов по железной дороге вырос на 30%.

С 2016 года действует скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования детей в возрасте от 10 до 17 лет в период с 1 июня по 31 августа. В феврале 2018 года генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров предложил предоставлять скидки детям на плацкартный и на купейный сегмент круглый год.