Россияне остаются основной группой туристов в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев — РИА Новости. Количество ночей, проведенных иностранными гражданами в отелях Финляндии, в 2017 году достигло рекордного показателя в 21 миллион, это на 5,3% больше, чем годом ранее, при этом на россиян приходится более 800 тысяч ночей, сообщает статистическое ведомство Финляндии.

"Количество ночей, проведенных россиянами в отелях Финляндии, составило 809 тысяч в 2017 году, что на 16% больше по сравнению с 2016 годом. Россия остается крупнейшей страной въездного туризма в Финляндию", — говорится в сообщении.

Немцы заняли второе место с 614 тысячами ночевок, что на 13,6% больше, чем в 2016 году. Шведы заняли третье место — 593 тысячи ночей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Туристы, показавшие самый большой рост по числу проведенных в отелях Финляндии ночей, стали граждане Китая — на 34,3% больше, чем в 2016 году, общее количество ночевок составило 311 тысяч.

"Сыграло свою роль повышенное внимание СМИ к юбилейному году Финляндии (в декабре 2017 Финляндия отметила 100 лет независимости) и публикации о стране в мировых рейтингах самых интересных туристических направлений. Мы регистрировали оживленный рост турпотока, но это было больше, чем мы смели надеяться", — отметил представитель ассоциации Business Finland Пааво Вирккунен в комментарии организации Visit Finland.