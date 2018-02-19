Аналитики назвали самые популярные туристические регионы России 2017 года

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма самых популярных у путешественников регионов России по итогам 2017 года и выяснило, что в том году поездки по стране совершили на 3% больше россиян, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты информируют, что рейтинг представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма в регионах России в 2017 году, причем в эту аналитику не включены Москва (более 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллиона туристов в 2017 году).

"56,5 миллиона туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма", — говорится в сообщении.

Вполне ожидаемо лидерами внутреннего туризма в 2017 году среди регионов России стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. 15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край в 2017 году, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона туристов посетили Подмосковье в 2017 году и 5,4 миллиона туристов посетили Крым в 2017 году.

"Топ-10 самых туристических регионов России (по популярности в 2017 году) составили Краснодарский край (15,8 миллиона туристов), Подмосковье (14,1 миллиона), Крым (5,4 миллиона), Приморье (более 4 миллионов), Владимирская область (более 4 миллионов), Ярославская область (3,6 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона), Вологодская область (2,9 миллиона), Тюменская область (2,8 миллиона) и Калужская область (2,5 миллиона)", — приводят свои данные эксперты.

Ярославская область, Приморье и Карачаево-Черкесия показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма в 2017 году среди самых популярных у туристов регионов. Ярославскую область посетили более 3,6 миллиона туристов в 2017 году, что на 24% больше, чем в 2016 году. Приморский край посетили более 4 миллионов туристов в 2017 года, что на 20% больше, чем в 2016 году, а Карачаево-Черкессию посетили 1,2 миллиона туристов в 2017 году, что на 20% больше, чем в 2016 году.