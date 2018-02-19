Аналитики назвали самые популярные туристические регионы России 2017 года

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг внутреннего туризма самых популярных у путешественников регионов России по итогам 2017 года и выяснило, что в том году поездки по стране совершили на 3% больше россиян, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба компании.
"56,5 миллиона туристов путешествовали по России в 2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма", — говорится в сообщении.
Вполне ожидаемо лидерами внутреннего туризма в 2017 году среди регионов России стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. 15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край в 2017 году, включая города-курорты Кубани: Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона туристов посетили Подмосковье в 2017 году и 5,4 миллиона туристов посетили Крым в 2017 году.
Ярославская область, Приморье и Карачаево-Черкесия показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма в 2017 году среди самых популярных у туристов регионов. Ярославскую область посетили более 3,6 миллиона туристов в 2017 году, что на 24% больше, чем в 2016 году. Приморский край посетили более 4 миллионов туристов в 2017 года, что на 20% больше, чем в 2016 году, а Карачаево-Черкессию посетили 1,2 миллиона туристов в 2017 году, что на 20% больше, чем в 2016 году.