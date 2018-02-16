В России обсуждают создание министерства туризма

Экскурсионный автобус City Sightseeing Moscow у здания министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве

Экскурсионный автобус City Sightseeing Moscow у здания министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России необходимо создать министерство туризма, тем более по оценкам Всемирной туристической организации наша страна может принимать 40 миллионов иностранных гостей в год, заявил на пресс-конференции, посвященной ЧМ-2018, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Также, по словам депутата, необходимо предусмотреть и инструмент развития внутреннего и въездного туризма — фонд туристической реновации.

Он мог бы управлять государственными объектами туристической инфраструктуры, начиная от пансионатов и санаториев и заканчивая отелями, которые "ушли в госбанк, как залоговая масса обанкротившихся застройщиков или несостоявшихся отельеров".

"Фонд мог бы подготовить инвестиционные предложения и на конкурсной основе предлагать объекты бизнесу", — предположил Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что для повышения интереса со стороны инвесторов у государства есть еще один механизм — новая федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма. Действующая заканчивается в этом году.

"Принято политическое решение, что следующая программа, которая начнет действовать с 2019-го, должна быть разработана и принята в новой редакции", — сказал депутат. По его словам, в ней предусмотрены самые эффективные методы поддержки предпринимателей, в частности механизмы субсидирования тех, кто вкладывается в развитие туризма.