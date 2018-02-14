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Туризм
Туризм

Россия — страна вечного Рождества: что иностранцы думают о наших праздниках

08:0014.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевТуристка из Китая фотографируется на фоне масленичных украшенийТуристка из Китая фотографируется на фоне масленичных украшений
© РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Масленица с плясками и песнями, традиционными соломенными чучелами и кругом-колесом, украшенным разноцветными лентами, ряжеными, скоморохами и, конечно же, блинами — один из любимых праздников в России. РИА Новости поинтересовалось, что обо всем этом думают иностранные гости.

Тонкие панкейки

Туристы из Китая — Алекс, фешен-байер, его жена Фанг и их сын Майкл — подошли к очереди, которая тянется к парню, лихо раскручивающему метровую сковороду над огнем, из чистого любопытства.

Они всего лишь второй день в Москве и еще не устали удивляться русским обычаям. У Алекса, поклонника техники и гаджетов, вызывает улыбку продавец, сметающий снег с прилавка миниатюрным дорожным феном.

"Люди в России милые: почти все говорят на английском, ну или хотя бы пытаются, — рассказывает Алекс. — Мы только второй день тут, но поняли, что вернемся: нам очень интересна ваша история, а летом узнавать ее будет еще комфортнее".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТуристы из Китая собираются в первый раз попробовать русские блины
© РИА Новости / Илья Питалев
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Туристы из Китая собираются в первый раз попробовать русские блины

Из вежливости или предосторожности Алекс сначала предлагает попробовать блины нам, журналистам. "Тонкие панкейки" все же пришлись китайцам по вкусу, только горячо очень. "Видимо, специально для русской зимы, чтобы снег в тарелке не собирался", — заключает турист.

На Красной площади пекут огромные блины, одного хватает на четверых. Каждая порция с начинкой на выбор: сметана, мед, сахар или джем. Цена — 200 рублей.

Страна Рождества

© РИА Новости / Илья ПиталевТуристка из Индонезии ест русские блины
© РИА Новости / Илья Питалев
Туристка из Индонезии ест русские блины

Хуму, научного ассистента из Индонезии, долго уговаривать не пришлось: она заказала себе две порции без начинки. "Очень вкусно, похоже на наш десерт мартабак, который тоже часто продают на улицах, — рассказывает девушка. — Его обычно готовят с шоколадом или джемом и едят вечером".

Празднование Масленицы в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Царская Масленица, Блинкоин и Столбы: самые интересные проводы зимы
"В России тепла мало, поэтому вы везде картинки солнца развешиваете, да?— спрашивает Хума. — Здесь так нарядно и очень похоже на Рождество: елки, ленты, снег".

Узнав, что сейчас праздник и город не всегда такой, девушка обрадовалась: "У меня два месяца назад не было настроения новогоднего, а теперь появилось, хоть и с опозданием. Спасибо Москве!"

На Манежной площади порция из двух блинов стоит от 120 до 200 рублей.

Русские Арлекины

© РИА Новости / Илья ПиталевТуристы из Италии и ряженый
© РИА Новости / Илья Питалев
Туристы из Италии и ряженый

Итальянцы — инженер Микеле и винодел Паскуале — в восторге от русской кухни. "Мы не знаем названий, сегодня ели вкусный суп, но не красный, значит, не борщ, а еще картошку, мясо, — рассказывают туристы. — Кажется, сегодня ничего съесть не сможем, даже малюсенький канноли! А вы были в Италии? Там есть чудесное место — Бари…"

Дальше, как часто бывает в общении с итальянцами, каждый из которых неизменно патриот, мы говорили о "самой лучшей стране на свете" — Италии.

Празднование Широкой Масленицы в парке Таганская слобода в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Резать блины ножом грешно: как отмечали Масленицу в старину
Микеле и Паскуале тоже ничего не знают о Масленице и сохраняют невозмутимость, даже когда мимо проходят ряженые. Мало ли какие в России порядки! Поняв, что это "русские Арлекины", просят с ними сфотографироваться.

На площади Революции цены такие же — от 120 до 200 рублей за два блина.

Сахар — и ничего больше

© РИА Новости / Илья ПиталевТуристы из Франции едят русские блины
© РИА Новости / Илья Питалев
Туристы из Франции едят русские блины

Врач Бертран и трейдер Дидье из Франции едят блины уже в третий раз за два дня. "Никакие начинки к ним не нужны, можно просто сахаром посыпать", — говорят они.

Оба в России впервые, приехали большой группой — с женами и друзьями, и всем в Москве очень нравится: "Мы так и не поняли, почему говорят, что русские серьезные. Вокруг нас люди смеются и танцуют, и это они еще даже вина не пили!"

Туристы жалеют, что блины нельзя увезти с собой во Францию, зато кедровые орехи, которые им тоже понравились, — можно.

Порция блинов с сахаром на Тверской площади обойдется вам в 120 рублей.

Еда — не главное

© РИА Новости / Илья ПиталевТуристка из Китая на карусели на Красной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
Туристка из Китая на карусели на Красной площади

Студентка Мейли из Пекина пробовать блины на Красной площади не стала: "Я пришла сюда сделать фотографии для моего блога. Вот сейчас буду кататься на карусели, а на фоне — главные российские часы, — говорит девушка. — Поесть можно и в McDonald's".

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