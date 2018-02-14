МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Масленица с плясками и песнями, традиционными соломенными чучелами и кругом-колесом, украшенным разноцветными лентами, ряжеными, скоморохами и, конечно же, блинами — один из любимых праздников в России. РИА Новости поинтересовалось, что обо всем этом думают иностранные гости.

Тонкие панкейки

Туристы из Китая — Алекс, фешен-байер, его жена Фанг и их сын Майкл — подошли к очереди, которая тянется к парню, лихо раскручивающему метровую сковороду над огнем, из чистого любопытства.

Они всего лишь второй день в Москве и еще не устали удивляться русским обычаям. У Алекса, поклонника техники и гаджетов, вызывает улыбку продавец, сметающий снег с прилавка миниатюрным дорожным феном.

"Люди в России милые: почти все говорят на английском, ну или хотя бы пытаются, — рассказывает Алекс. — Мы только второй день тут, но поняли, что вернемся: нам очень интересна ваша история, а летом узнавать ее будет еще комфортнее".

Из вежливости или предосторожности Алекс сначала предлагает попробовать блины нам, журналистам. "Тонкие панкейки" все же пришлись китайцам по вкусу, только горячо очень. "Видимо, специально для русской зимы, чтобы снег в тарелке не собирался", — заключает турист.

На Красной площади пекут огромные блины, одного хватает на четверых. Каждая порция с начинкой на выбор: сметана, мед, сахар или джем. Цена — 200 рублей.

Страна Рождества

Хуму, научного ассистента из Индонезии, долго уговаривать не пришлось: она заказала себе две порции без начинки. "Очень вкусно, похоже на наш десерт мартабак, который тоже часто продают на улицах, — рассказывает девушка. — Его обычно готовят с шоколадом или джемом и едят вечером".

"В России тепла мало, поэтому вы везде картинки солнца развешиваете, да?— спрашивает Хума. — Здесь так нарядно и очень похоже на Рождество: елки, ленты, снег".

Узнав, что сейчас праздник и город не всегда такой, девушка обрадовалась: "У меня два месяца назад не было настроения новогоднего, а теперь появилось, хоть и с опозданием. Спасибо Москве!"

На Манежной площади порция из двух блинов стоит от 120 до 200 рублей.

Русские Арлекины

Итальянцы — инженер Микеле и винодел Паскуале — в восторге от русской кухни. "Мы не знаем названий, сегодня ели вкусный суп, но не красный, значит, не борщ, а еще картошку, мясо, — рассказывают туристы. — Кажется, сегодня ничего съесть не сможем, даже малюсенький канноли! А вы были в Италии? Там есть чудесное место — Бари…"

Дальше, как часто бывает в общении с итальянцами, каждый из которых неизменно патриот, мы говорили о "самой лучшей стране на свете" — Италии.

Микеле и Паскуале тоже ничего не знают о Масленице и сохраняют невозмутимость, даже когда мимо проходят ряженые. Мало ли какие в России порядки! Поняв, что это "русские Арлекины", просят с ними сфотографироваться.

На площади Революции цены такие же — от 120 до 200 рублей за два блина.

Сахар — и ничего больше

Врач Бертран и трейдер Дидье из Франции едят блины уже в третий раз за два дня. "Никакие начинки к ним не нужны, можно просто сахаром посыпать", — говорят они.

Оба в России впервые, приехали большой группой — с женами и друзьями, и всем в Москве очень нравится: "Мы так и не поняли, почему говорят, что русские серьезные. Вокруг нас люди смеются и танцуют, и это они еще даже вина не пили!"

Туристы жалеют, что блины нельзя увезти с собой во Францию, зато кедровые орехи, которые им тоже понравились, — можно.

Порция блинов с сахаром на Тверской площади обойдется вам в 120 рублей.

Еда — не главное

© РИА Новости / Илья Питалев Туристка из Китая на карусели на Красной площади © РИА Новости / Илья Питалев Туристка из Китая на карусели на Красной площади

Студентка Мейли из Пекина пробовать блины на Красной площади не стала: "Я пришла сюда сделать фотографии для моего блога. Вот сейчас буду кататься на карусели, а на фоне — главные российские часы, — говорит девушка. — Поесть можно и в McDonald's".