Министр туризма Венесуэлы планирует посетить Россию в марте

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Министр туризма Венесуэлы Марлени Джозфина Контрерас планирует посетить Россию в марте для участия в профильной выставке, заявил в интервью РИА Новости посол Боливарианской республики в РФ Карлос Фариа Тортоса.

25-я Московская международная туристическая выставка пройдет с 13 по 15 марта в экспоцентре.

"Надеемся, что министр туризма Венесуэлы сможет приехать сюда в марте на Международную туристическую выставку",- сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что "в настоящий момент уровень отношений между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла оценивается как исключительно хороший".