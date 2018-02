МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия вошла в десятку самых популярных стран у британских путешественников по версии английского журнала Wanderlust travel magazine.

Москва вместе с хорватским Дубровником замкнули топ-5 городов.

Ежегодная премия журнала — Wanderlust Reader Travel — основывается не только на статистике (числе британцев, посетивших ту или иную страну), но и на том, насколько туристам понравилась поездка.

Журнал опросил более 2000 своих читателей и составил топ-10 "лучших стран для путешествий". Как выяснилось, британцы предпочитают уезжать подальше от острова: их ближайшие соседи в десятку не попали.

На первом месте оказалась Канада с ее "альпийскими панорамными видами, ледяными пустынями и космополитическими городами". Она обогнала Новую Зеландию, которая ранее удерживала первенство. Замкнула тройку лидеров Перу.

Также в топ-5 вошли Намибия и Япония. Россия оказалась на седьмом месте, немного уступив Вьетнаму. Наша страна обошла Коста-Рику, Камбоджу и даже традиционно популярную у туристов многих стран Италию.

В пятерку "лучших развивающихся направлений" вошли Киргизия, Иран, Грузия, Гренландия и Черногория. Лидирующую позицию Киргизии журнал связал с интересом к Шелковому пути, самобытностью этой страны — юрты, степи, озера, горы Тянь-Шань — и восхищением от удивительной культуры Бишкека.

Российская столица также оказалась в приоритете у путешественников из Великобритании. Москва вместе с Дубровником (Хорватия) разделили пятое место в топ-10 лучших городов для путешествий.

Впереди них оказались Киото (Япония), Венеция (Италия), Севилья (Испания) и Будапешт (Венгрия). При этом Москва опередила Бостон (США), Сидней (Австралия), Луанг Прабанг (Лаос) и Ванкувер (Канада).

Любопытной оказалась пятерка самых популярных у жителей Великобритании теле- и радиопрограмм, посвященных путешествиям. Две из них касаются России.

Это "Россия с Саймоном Ривом" (Russia with Simon Reeve) и "Из России в Иран: пересекая дикие границы" (From Russia to Iran: Crossing Wild Frontiers).