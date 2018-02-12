МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россия вошла в десятку самых популярных стран у британских путешественников по версии английского журнала Wanderlust travel magazine.
Москва вместе с хорватским Дубровником замкнули топ-5 городов.
Ежегодная премия журнала — Wanderlust Reader Travel — основывается не только на статистике (числе британцев, посетивших ту или иную страну), но и на том, насколько туристам понравилась поездка.
На первом месте оказалась Канада с ее "альпийскими панорамными видами, ледяными пустынями и космополитическими городами". Она обогнала Новую Зеландию, которая ранее удерживала первенство. Замкнула тройку лидеров Перу.
Также в топ-5 вошли Намибия и Япония. Россия оказалась на седьмом месте, немного уступив Вьетнаму. Наша страна обошла Коста-Рику, Камбоджу и даже традиционно популярную у туристов многих стран Италию.
Российская столица также оказалась в приоритете у путешественников из Великобритании. Москва вместе с Дубровником (Хорватия) разделили пятое место в топ-10 лучших городов для путешествий.
Любопытной оказалась пятерка самых популярных у жителей Великобритании теле- и радиопрограмм, посвященных путешествиям. Две из них касаются России.
Это "Россия с Саймоном Ривом" (Russia with Simon Reeve) и "Из России в Иран: пересекая дикие границы" (From Russia to Iran: Crossing Wild Frontiers).