Яндекс поможет развитию туризма в Краснодарском крае

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, заключённое Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и российской IT-компанией "Яндекс", стало важным шагом к созданию максимально полной картины о современных возможностях туристической индустрии на Кубани, сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Девятого февраля 2018 года Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и российская IT-компания "Яндекс" заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В ходе реализации достигнутых договоренностей стороны намерены сотрудничать по вопросам развития навигационных решений для курортов региона, а также сферы курортов и туризма в целом.

"Сотрудничество Краснодарского края с крупной IT-компанией в области геолокационных решений — это важный шаг к созданию максимально полной картины о современных возможностях российской туристической индустрии. Навигационные сервисы позволят прокладывать удобные туристические маршруты, смогут рассказать о достопримечательностях и помогут с выбором локальных отелей и ресторанов. Развитая система геосервисов сделает отдых туристов более комфортным и разнообразным", — прокомментировал Сафонов.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди отметил, что современные технологии очень важны для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края. "Мы рады задействовать имеющиеся у компании "Яндекс" информационные ресурсы для создания удобной для туристов навигации, воспользовавшись которой путешественники получат полную картину об интересных местах региона, курортной инфраструктуре наших курортов", — сказал он.

Руководитель геосервисов "Яндекса" Роман Чернин напомнил, что IT-компания активно развивает свои сервисы в Краснодарском крае.

"Например, совсем недавно к зимнему туристическому сезону мы обновили Яндекс.Карты в Сочи: опубликовали новые панорамы, схемы всех горнолыжных трасс. Также в Яндекс.Картах появился гид для туристов по Сочи, Красной Поляне и Адлеру, с помощью которого можно найти самые популярные рестораны, гостиницы, достопримечательности и другие важные для туристов объекты", — рассказал он.

Сегодня в Краснодарском крае создана оптимальная курортная инфраструктура: свыше 600 объектов турпоказа, почти 300 экскурсионных маршрутов, более 100 объектов агротуризма. Кроме того, для гостей и жителей края доступны почти 100 км комфортных пляжей Азово-Черноморского побережья. В 2017 году Краснодарский край посетило 16 миллионов туристов, что 16% больше предыдущего года.