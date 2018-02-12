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Туризм

Глазок и Путь Ленина: как сайты российских деревень могут привлечь туристов

08:0012.02.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЖилой дом в селе Ивановка в Омской областиЖилой дом в селе Ивановка в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости, Елизавета Червякова. О селе Глазок недавно узнала вся страна, и скорость распространения информации можно было сравнить с вирусной. Симпатичный, простой и модно сделанный сайт Глазка за несколько дней стал популярным, а дальше что? Есть ли шансы как-то монетизировать эту неожиданную известность? Казалось бы, все просто: если у деревни или села интересный, стильный сайт, то в глубинку потянутся туристы, отдыхающие — чтобы своими глазами увидеть понравившееся им в интернете. Ведь больше информации — больше шансов на успех.

Режиссер Дмитрий Давыдов на фестивале Движение
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко
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В России около 150 тысяч сельских населенных пунктов, и сложно представить, чтобы у каждого из них был хороший сайт (это точно не основная проблема для сельских жителей).

Но когда-то надо начинать: помогать жителям российской глубинки объединиться хотя бы внутри своего села или общаться с такими же, как они, пользователями интернета по всей России. Или — показать свою деревню во всей красе, чтобы туда приезжали туристы.

"Кружок" в Глазке

Село Глазок, Тамбовская область

© Главная страница сайта Seloglazok.ruГлавная страница сайта Seloglazok.ru
© Главная страница сайта Seloglazok.ru
Главная страница сайта Seloglazok.ru
О таких селах, как Глазок, редко говорят в СМИ, но недавно многие известные издания сообщили, что у этой деревни появился свой интернет-портал.

Сайт получился отличным: хорошие фото, записи сделаны с юмором ("Как выживать, если вы оказались в Глазке"). Есть информация о местном Доме культуры, о старинной Христо-Рождественской церкви, построенной в начале XIX века.

В Глазке (Тамбовская область) живет около 500 человек, само село было основано в начале XVII века, и вот спустя четыре столетия о его жителях узнала вся страна.

© Страница сайта Seloglazok.ruСтраница сайта Seloglazok.ru
© Страница сайта Seloglazok.ru
Страница сайта Seloglazok.ru

Сайт "Село Глазок" (слоган — "Посмотри хоть одним глазком") создала команда программистов из проекта "Кружок". Молодые люди занимаются продвижением технологий, помогающих развивать региональные прграммы. Они выбирают город или село, приезжают туда на несколько дней, проводят уроки по программированию. В конце курса — практические занятия, на которых ученики сами придумывают и разрабатывают сайты.

"Глазок оказался совсем не таким, как, скажем, Вязьма, — объясняют сооснователи "Кружка" Александр Братчиков и Сергей Нугаев. — По сравнению даже с небольшим городом типа Вязьмы в Глазке сразу чувствуешь дух деревни: у местных просто другая система координат. Например, первое, что замечаешь, — это тишина. И люди все простые именно в хорошем смысле, все всех знают, общаются с тобой открыто и дружелюбно".

За два дня у сайта Глазка набралось около 100 тысяч посещений, и от этого уже есть практическая польза.

"В селе много нерешенных проблем: не могут достроить спортзал, трудности с транспортом, зарплаты маленькие, — рассказывает Сергей. — А за эти пару дней туда уже наведались СМИ, и вроде как, говорят, скоро пустят дополнительный автобус из Глазка в Мичуринск — сейчас за день ходят всего два".

Деревенский инфопортал

Деревня Андриановка, Тамбовская область

Модный сайт Глазка на самом деле — далеко не единственный сельский сайт в России (как об этом сообщали многие СМИ). Например, в той же Тамбовской области на речке Ворона стоит небольшая деревня Андриановка, у которой есть целый информационный портал.

В нем 18 разделов, много фотографий местных жителей, репортажи о сельских праздниках, новости, а разделе "Гербарий", к примеру, — снимки десятков кустарников, цветов и лекарственных трав, которые растут в деревне.

На сайте можно зарегистрироваться, оставлять комментарии, выкладывать фотографии.

© Страница сайта Andrianovka.ruСтраница сайта Andrianovka.ru
© Страница сайта Andrianovka.ru
Страница сайта Andrianovka.ru

Местным это, конечно, и дополнительная площадка для общения: в рубриках "Чат" и "Форум" они переписываются, делятся советами, любимыми стихами и песнями,  поздравляют друг друга или размещают объявления вроде "Продается коза".

В рубрике "Ищу тебя" разыскивают друзей и близких — у кого, к примеру, бабушки или дедушки родом из Андриановки. Обращаются за информацией и о родственниках, погибших в этих краях во время Великой Отечественной войны.

Социальная сеть

Деревня Путь Ленина, Омская область

Как выглядел бы "ВКонтакте" во времена Советского Союза? Возможно, как сайт деревни Путь Ленина Черлакского района Омской области — это фактически местная социальная сеть.

© Главная страница сайта Putlenina.ruГлавная страница сайта Putlenina.ru
© Главная страница сайта Putlenina.ru
Главная страница сайта Putlenina.ru

В рубрике "Пользователи" можно создать свой профиль, указать дату рождения, загрузить фотографии, написать другому жителю деревни сообщение. Напротив каждого имени — значок-цветочек (как в ICQ).

Посетителей сайта приветствуют так:

"Вы находитесь на сайте нашей деревни с экзотическим сегодня названием Путь Ленина — маленького и уютного места России с населением 300 человек, добрых и отзывчивых".

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЦветущие поля в Омской области
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Цветущие поля в Омской области

Привет из советского прошлого — рубрика "Доска позора". Раздел пустует, но уже есть предупреждение: "Здесь будем подвергать общественному порицанию товарищей, каким-либо образом накосячивших перед деревней". И — объявление о том, что кто-то в январские праздники украл новогоднюю гирлянду (к моменту публикации этот раздел пропал с сайта).

Из полезных рубрик — "Транспорт" с расписанием автобусов из райцентра Черлак и календарь с датами дней рождения жителей деревни.

© Страница сайта Putlenina.ruСтраница сайта Putlenina.ru
© Страница сайта Putlenina.ru
Страница сайта Putlenina.ru

Последних новостей немного: фоторепортажи "Веселая новогодняя вечеринка", "Скачки" и "Проводили Дениса в армию", а также информация о том, что в Пути Ленина появился бесплатный wi-fi.

Сайт о русской глубинке

Деревня Щипцово, Ярославская область

© Страница сайта Schipcovo.ruСтраница сайта Schipcovo.ru
© Страница сайта Schipcovo.ru
Страница сайта Schipcovo.ru

Сайт деревни Щипцово — о русской глубинке (так и поясняют его создатели). Несколько разделов: об истории деревни, пасеке, школе, а еще — "Аксиомы жизни", "О земле и мире", "Технологии изготовления", "Альтернативная история".

Никаких современных мультимедийных интерфейсов, зато много фотографий и видео, снятых местными жителями. Это действительно реальная русская деревня — как есть, без прикрас.

Раздел "Пасека" начинается с фразы: "Когда человек независим от своей жадности и суеты, у него появляются и возможности, и время для наблюдений настоящего, живого". Здесь описан весь процесс получения меда: от изготовления улья Дадан до откачки ароматного продукта.

В "Аксиомах жизни" местные выкладывают любимые цитаты, например: "Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно".

Или: "Рыба гниет с головы — оправдание хвоста".

Сайт деревни Щипцово создан явно не в расчете на туристов, которые бы приезжали сюда за медом или отдохнуть на природе и подышать чистым воздухом. Это скорее попытка рассказать о таких местечках, как Шипцово, о настоящей русской глубинке — хотя бы для того, чтобы о ней не забывали.

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