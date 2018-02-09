Российский турпоток в Дубай достиг рекордных показателей роста в 121%

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Количество туристов, прибывших из России в Дубай в 2017 году, достигло рекордного показателя в 530 тысяч человек, что на 121% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пятницу в департаменте по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (Dubai Tourism).

"В феврале 2018 года были опубликованы итоги туристического года в Дубае. В 2017 году зафиксировано стабильное увеличение потока туристов со всего мира на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. При этом число гостей из России значительно превышает показатели 2016 года — эмират посетили 530 тысяч туристов, что показывает прирост на 121%. Это, безусловно, поможет динамичному развитию отрасли и достижению амбициозной цели эмирата — к 2020 году принимать ежегодно 20 миллионов туристов", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, опубликованным департаментом, в прошлом году эмират посетило 15,79 миллиона гостей из разных стран. Таким образом, был установлен новый рекорд, демонстрирующий стабильный рост туристического сектора.

Комментируя ежегодные показатели деятельности департамента, генеральный директор Dubai Tourism Хелал Саид Альмарри (Helal Saeed Almarri) отметил, что значительное увеличение числа туристов на 6,2% в 2017 году позволило ускорить темпы достижения наших амбициозных целей на 2020 год.

"Дубай уверенно укрепляет свои позиции, занимая четвертое место в мире по посещаемости, мы уверены, что наша работа, подкрепленная мощными партнерскими отношениями между правительством и заинтересованными сторонами частного сектора, позволит нам успешно достичь поставленных целей. Мы верим, что в ближайшем будущем Дубай станет самым посещаемым городом мира с наибольшим числом возвращающихся гостей", — прокомментировал ситуацию чиновник.