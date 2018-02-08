Отели Египта показали максимальный рост загрузки за семь лет

МОСКВА, 8 фев — РИА Недвижимость. Отели на всех основных курортах Египта в 2017 году показали максимальный рост загрузки за последние семь лет, достигнув уровня 2010 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Colliers International.
Наибольший рост был зафиксирован в Хургаде (+51%) и в Шарм-эль-Шейхе (+33%). При этом в сообщении указывается, что такой рост обусловлен эффектом низкой базы: в предыдущие годы была зафиксирована отрицательная динамика. Количество туристов, посетивших страну в 2016 году, сократилось на 44% — до 5,4 миллиона человек, а доля россиян упала со стабильных 32-35% до практически нулевых значений.
После значительного падения турпотока в 2016 году, египетские отели были вынуждены снижать тарифы на размещение с целью стимулирования спроса на протяжении 2017 года. ADR (средняя стоимость номера) продемонстрировал двузначное падение в Шарм-эль-Шейхе (-25%) и в Хургаде (-23%), сообщается в пресс-релизе.
Рост потока туристов в компании объясняют постепенным снятием запретов разных стран на полеты в Египет — в частности, в феврале ожидается возобновление регулярного авиасообщения с Россией.
"Главным конкурентом для Египта, как и прежде, выступают турецкие курорты. Успех туристического сезона Египта будет напрямую зависеть от того, насколько агрессивной будет ценовая политика пакетных туров, зависящих в первую очередь от стоимости авиаперевозок", — подчеркивается в сообщении.