Отели Египта показали максимальный рост загрузки за семь лет

МОСКВА, 8 фев — РИА Недвижимость. Отели на всех основных курортах Египта в 2017 году показали максимальный рост загрузки за последние семь лет, достигнув уровня 2010 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Colliers International.

Наибольший рост был зафиксирован в Хургаде (+51%) и в Шарм-эль-Шейхе (+33%). При этом в сообщении указывается, что такой рост обусловлен эффектом низкой базы: в предыдущие годы была зафиксирована отрицательная динамика. Количество туристов, посетивших страну в 2016 году, сократилось на 44% — до 5,4 миллиона человек, а доля россиян упала со стабильных 32-35% до практически нулевых значений.



После значительного падения турпотока в 2016 году, египетские отели были вынуждены снижать тарифы на размещение с целью стимулирования спроса на протяжении 2017 года. ADR (средняя стоимость номера) продемонстрировал двузначное падение в Шарм-эль-Шейхе (-25%) и в Хургаде (-23%), сообщается в пресс-релизе.

"В 2018 году операционные показатели гостиниц снова выйдут в рост. Привлекательность египетских курортов продолжит увеличиваться, но не такими быстрыми темпами — рост загруженности в Хургаде составит 20%, в Шарм-эль-Шейхе — 13%. ADR в Хургаде вырастет на 5% и составит 43 доллара, в Шарм-эль-Шейхе прирост будет на уровне 12% — до 38 долларов", — прогнозируется в нем.

Рост потока туристов в компании объясняют постепенным снятием запретов разных стран на полеты в Египет — в частности, в феврале ожидается возобновление регулярного авиасообщения с Россией.

"Главным конкурентом для Египта, как и прежде, выступают турецкие курорты. Успех туристического сезона Египта будет напрямую зависеть от того, насколько агрессивной будет ценовая политика пакетных туров, зависящих в первую очередь от стоимости авиаперевозок", — подчеркивается в сообщении.