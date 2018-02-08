Россияне не пострадали при землетрясении на Тайване

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Среди пострадавших в результате землетрясения на Тайване российских туристов нет, сообщила РИА Новости в четверг советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.

"Мы продолжаем поддерживать связь с ситуационно-кризисным центром МИД РФ. Согласно последним данным, российских туристов не обнаружено среди пострадавших в результате землетрясения людей", — сказала собеседница агентства.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 6 февраля в 23.50 по местному времени (18.50 мск) у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Тайваньские сейсмологи сообщили о сотне повторных толчков невысокой магнитуды.

По последним данным, в результате землетрясения погибли девять человек, 266 пострадали, еще 62 числятся пропавшими без вести.