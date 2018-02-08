Соколов рассказал, когда могут возобновиться полеты между Москвой и Каиром

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Полёты между Москвой и Каиром возобновятся, скорее всего, в 20-х числах февраля текущего года, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, должны возобновиться со второй половины февраля 2018 года. Решению об открытии авиасообщения предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы.

"Я подтверждаю, что это (возобновление полётов — ред.) будет вторая половина февраля, скорее всего, двадцатые числа", — сообщил Соколов в четверг.

Прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром до закрытия авиасообщения между Россией и Египтом осенью 2015 года выполняли "Аэрофлот" и EgyptAir. Египетский перевозчик летал из "Домодедово", российский — из столичного аэропорта "Шереметьево". Эти же авиакомпании, как предполагается, и будут выполнять рейсы между Москвой и Каиром.

Какая из авиакомпаний — "Аэрофлот" или EgyptAir — выполнит первый рейс, будет зависеть от того, насколько они успеют заключить все необходимые соглашения по возобновлению полётов, связанные с хендлингом (наземным обслуживанием) самолётов, сообщил Соколов в четверг.

Он отметил, что это целая система необходимых контактов, которые взаимосвязаны между собой. "Сейчас авиакомпании и аэропорты активно этим занимаются", — заметил он.