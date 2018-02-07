Ростуризм вновь призвал россиян соблюдать осторожность на Тайване

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ростуризм на фоне серии новых землетрясений на Тайване еще раз напомнил россиянам, находящимся на острове, о необходимости соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей.

Китайский сейсмологической центр (CENC) в среду сообщил о двух новых землетрясениях у восточного побережья Тайваня. Днем ранее там же произошло землетрясение магнитудой 6,5. По последним данным, его жертвами стали шесть человек, пострадали еще 260. По информации Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству, россиян среди погибших и пострадавших нет.

"Федеральное агентство по туризму призывает туристов, находящихся на острове Тайвань, сохранять спокойствие, соблюдать требования личной безопасности и следовать указаниям властей", — говорится в сообщении Ростуризма в среду. Аналогичное предупреждение российское ведомство выпускало во вторник, после первого землетрясения.

В ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о российских гражданах, пострадавших в результате нового землетрясения.

По данным Ростуризма, граждане России, находящиеся на Тайване, также пока не обращались в российскую консульскую точку — представительство Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе.