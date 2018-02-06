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Туризм
Туризм

На Мальдивах, где объявили режим ЧП, находится более 1,5 тысячи россиян

14:3706.02.2018
(обновлено: 15:44 06.02.2018)
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© REUTERS / StringerСотрудники полиции во время митинга сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские ОстроваСотрудники полиции во время митинга сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские Острова
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 1,5 тысячи российских туристов в настоящее время отдыхают на Мальдивах, где объявлено чрезвычайное положение из-за политического кризиса, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Митинг сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские Острова
© REUTERS / Stringer
МИД порекомендовал россиянам быть максимально осторожными на Мальдивах

Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте. Режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника.

"По информации российских туроператоров, отдыху туристов на Мальдивах в настоящий момент ничего не угрожает и не мешает. Жалоб туристов, а также аннуляций туров нет. В настоящее время на Мальдивах отдыхают более 1,5 тысячи туристов из России", — говорится в сообщении.

Туризм на Мальдивах является крупнейшим сектором экономики и приносит более половины всех доходов в страну, поэтому мальдивские власти сделают все возможное, что бы данная ситуация никак не затрагивала туристов, ссылается ассоциация на руководителя направления компании ПАКС Ольгу Затонских. При этом эксперт рекомендует туристам воздержаться от экскурсий в столицу Мале, потому что во время политических митингов на острове иногда перекрывают дороги и передвижение становится затруднительным. По данным ПАКС, глубина продаж по направлению хорошая, много бронирований на март, апрель и майские праздники, на ближайшие даты большинство мальдивских отелей уже заполнены.

Полиция Мальдивских островов. Архивное фото
© Flickr / Nattu
В посольстве рассказали об обстановке в туристических местах на Мальдивах
Во вторник пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила РИА Новости, что чрезвычайное положение на Мальдивах из-за политического кризиса не отражается на отдыхе российских туристов, так как волнения происходят в столице Мале и не влияют на жизнь отдельных островов, где расположены отели. Тюрина отметила, что международный аэропорт расположен на соседнем с Мале острове, но поскольку нарушений в работе воздушной гавани нет, то значит обстановка там находится под контролем.

Представитель Ростуризма Андрей Монаков в свою очередь сообщал РИА Новости, что обращений с жалобами от туристов, отдыхающих на Мальдивах, или от их родственников на телефоны горячих линий Федерального агентства по туризму и ассоциации "Турпомощь" после введения в стране чрезвычайного положения не поступало.

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