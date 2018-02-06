РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Ближе к "звездам": что изменится в российских гостиницах

14:2306.02.2018
(обновлено: 16:30 06.02.2018)
03213
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОткрытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото.Открытие самого большого в Крыму ледового катка. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Введение обязательной классификации гостиниц по "звездности" в России повысит уровень сервиса, выведет объекты размещения из "тени", но не снизит цен на их услуги, полагают профильные чиновники и представители туристической отрасли.

Вывеска пятизвездочного отеля
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Ростуризм составил "черный список" отелей, завышающих цены
Во вторник президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им "звезд". Закон предусматривает запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов, комментируя закон, заявил РИА Новости, что трудностей у отелей в РФ из-за нового закона не будет, поскольку механизм аттестации понятен и для ее прохождения есть запас времени.

Сервис, цены, регионы

Отели на берегу поселка Партенит.
Российские гостиницы обязали получать "звезды"
Замглавы профильного комитета Госдумы Сергей Кривоносов (ЕР) в январе отмечал, что классификация российских отелей по звездности упорядочит уровень сервиса на всей территории страны, что будет способствовать более добросовестной конкуренции и снизит стоимость туристических услуг.

В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов также в январе пояснял РИА Новости, что введение обязательной классификации гостиниц не окажет прямого влияния на цены услуг, так как ценообразование зависит, прежде всего, от спроса и предложения.

По его мнению, классификация отелей может привести к устранению недобросовестной конкуренции и повышению качества продукта, но не к уменьшению цен, так как цены зависят от сезонности, от событийных факторов, от политики гостиниц, которые ориентируются на бизнес гостей или на пляжных туристов. При этом он отмечал, что особое значение закон о классификации отелей в РФ будет иметь для регионов.

Участники маскарада на Гранд-канале во время Венецианского карнавала, Италия. 28 января 2018 год
© REUTERS / Manuel Silvestri
В Венеции гондольеры приостановили катания по воде из-за обмеления каналов
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк выражал надежду, что закон об обязательной классификации гостиниц в РФ позволит вывести турбизнес, в частности крымские мини-отели, из "тени". По его словам, сегодня значительная часть крымских объектов размещения туристов, в том числе мини-отелей, работают "в тени", при этом имея большой номерной фонд.

В Совете Федерации ранее в феврале предлагали возмещать из бюджета расходы небольших отелей на классификацию. Так, сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев говорил, что реализация закона пойдёт на пользу туристической отрасли, однако расходы на классификацию небольших отелей, подпадающих под определение малого бизнеса, необходимо компенсировать из бюджетов различных уровней.

Суть закона

Отель на острове Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
Перейти в фотобанк
Куда поехать в феврале: самые выгодные горящие туры
Закон о классификации гостиниц предполагает, что с 1 июля 2019 года это правило начнет действовать в отношении гостиниц, где более 50 номеров, с 1 января 2020 года — для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения. Ранее объекты туристской индустрии, в том числе гостиницы, классифицировались в добровольном порядке.

Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

Памятник архитектуры Ласточкино гнездо в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Крыму рассказали о росте популярности полуострова среди иностранцев
Документом вводятся новые положения об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии. Вводится срок действия аттестата аккредитации — три года. Предполагается, что аккредитованная организация будет осуществлять классификацию объектов туристской индустрии на всей территории страны при условии уведомления органа госвласти субъекта РФ, на территории которого планируется осуществлять такую классификацию.

Оговаривается, что перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена