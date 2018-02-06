МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Введение обязательной классификации гостиниц по "звездности" в России повысит уровень сервиса, выведет объекты размещения из "тени", но не снизит цен на их услуги, полагают профильные чиновники и представители туристической отрасли.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов, комментируя закон, заявил РИА Новости, что трудностей у отелей в РФ из-за нового закона не будет, поскольку механизм аттестации понятен и для ее прохождения есть запас времени.
Сервис, цены, регионы
В то же время вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов также в январе пояснял РИА Новости, что введение обязательной классификации гостиниц не окажет прямого влияния на цены услуг, так как ценообразование зависит, прежде всего, от спроса и предложения.
По его мнению, классификация отелей может привести к устранению недобросовестной конкуренции и повышению качества продукта, но не к уменьшению цен, так как цены зависят от сезонности, от событийных факторов, от политики гостиниц, которые ориентируются на бизнес гостей или на пляжных туристов. При этом он отмечал, что особое значение закон о классификации отелей в РФ будет иметь для регионов.
В Совете Федерации ранее в феврале предлагали возмещать из бюджета расходы небольших отелей на классификацию. Так, сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев говорил, что реализация закона пойдёт на пользу туристической отрасли, однако расходы на классификацию небольших отелей, подпадающих под определение малого бизнеса, необходимо компенсировать из бюджетов различных уровней.
Суть закона
Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.
Оговаривается, что перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.