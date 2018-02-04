МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. "Аэрофлот" отменил 33 рейса в аэропорту Шереметьево 4 и 5 февраля из-за непогоды, сообщается на сайте авиакомпании.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 4 и 5 февраля", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованной таблице, перевозчик отменил 20 рейсов вечером 4 февраля, а также 13 рейсов 5 февраля. Отмечается, что еще девять рейсов задержаны.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион в выходные 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.
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