Отмена виз: как за год поменялось число туристов из России в ОАЭ

ДУБАЙ, 1 фев — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Год назад — 1 февраля 2017 года — ОАЭ упростили порядок выдачи виз россиянам, фактически перейдя на безвизовый режим для туристов. В итоге число гостей из России, которые еще в 2015-2016 годах на фоне падения курса рубля редко выбирали ОАЭ как место для отдыха, за 2017 год выросло более чем на 90 процентов.

Визы в аэропорту

Уже год российские граждане получают эмиратскую въездную визу напрямую на границе, после того как премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум утвердил соответствующий указ Совета министров. Туристическая виза по прибытии бесплатна, тогда как раньше она обходилась россиянам примерно в 350 дирхамов (100 долларов) и оформлялась по меньшей мере неделю. Единственный тип визы, который россияне могли ранее получить при соблюдении определенных условий прямо в аэропорту — это транзитная виза сроком до 4 дней.

"Раньше получение визы в ОАЭ заставляло поволноваться. Например, у нас была ситуация, когда процесс подготовки визы затянулся во время новогодних праздников, но в туркомпании пообещали, что, скорее всего, миграционная служба успеет к нашему приезду. Билеты мы сдавать не стали, и только в аэропорту Дубая узнали, что виза готова. При этом, конечно, никто не мог ничего гарантировать", — рассказал россиянин Иван Руднев, путешествовавший в Дубай.

"Сейчас ситуация совсем другая — не нужно волноваться насчет визы — ее просто ставят в паспорт в аэропорту", — сказал он.

Согласно новым правилам, граждане РФ могут получать визу на срок до 30 дней с возможностью продления на аналогичный срок по установленным в стране правилам. Чтобы продлить визу, уже находясь в стране, необходимо обратиться в миграционную службу того или иного эмирата. Стоимость продления визы в Дубае составит не мало — около 750 дирхамов (200 долларов). В случае если гражданин России планирует отдых в ОАЭ на срок более 2 месяцев, то ему придется обратиться в туристическое агентство (или оформить визу через авиакомпанию). В этом случае виза максимальным сроком на 90 дней обойдется не менее чем в 1000 дирхамов (около 300 долларов) и так же, как и до упрощения визового режима, будет оформляться заранее.

"Мы поехали отдыхать в ОАЭ с супругом и двумя детьми сразу после отмены виз, отдых планировали заранее, поэтому отмена виз стала приятной неожиданностью. Думаю, что в ОАЭ стало летать больше семей — например, для нас — семьи из 4 человек — визы раньше должны были обойтись в 400 долларов", — говорит россиянка Ольга Соколова.

"Тем не менее, год назад мы очень удивились, что решение властей об отмене виз не было должным образом доведено до сотрудников офисов продаж эмиратских авиакомпаний в разных странах. При покупке билетов в Дубай продавцы офиса только от меня узнали о том, что визы больше не нужны", — отметила она.

Рост турпотока

Как рассказали "РИА Новости" в Генконсульстве России в Дубае, тенденция роста турпотока из РФ в последнее время налицо. "В 2017 году по сравнению с 2016 годом рост числа российских граждан, приезжающих в ОАЭ с целью туризма, составил 92 процента. Одной из основных причин такого стремительного взлета турпотока принято считать облегчение визового режима",- рассказал агентству генконсул РФ в Дубае Гоча Буачидзе. По его словам, местный гостиничный бизнес также начал вводить привычные для россиян услуги "все включено", ранее мало представленные на эмиратском рынке. "Гостиничный бизнес старается предложить выгодные цены нашим соотечественникам. В связи с этим мы прогнозируем и дальнейший рост турпотока", — отметил Буачидзе. По его словам, растущий спрос россиян на поездки в ОАЭ подкрепляется и объемами воздушного сообщения.

"Увеличилось число пассажиров, путешествующих между аэропортами консульского округа (Дубай, Шарджа, Фуджейра, Рас-Эль-Хайма) и российскими городами. Добавляются новые направления. Если сравнить количество авиаперевозок за 2016 и 2017 годы, то очевидно значительное повышение количества рейсов в неделю — 78 и 118 соответственно", — отметил генконсул.

"Россия и ОАЭ — добрые друзья и партнеры. Развивается торгово-экономическое сотрудничество, поддерживается устойчивый политический диалог, развивается сотрудничество в сфере культуры, науки и образования", — заключил он.

Российские туркомпании, отправляющие россиян на отдых в ОАЭ, представляют аналогичные данные по турпотоку. Так, туристическая компания "Натали Турс" рассказала агентству, что в зимний сезон спрос на ОАЭ значительно вырос.

"Спрос полностью оправдывает наши ожидания, продажи нас радуют. По итогам 2017 года компания отправила на отдых в ОАЭ на 90,4 процента больше туристов, чем в 2016 году. Количество ночевок в отелях ОАЭ увеличилось в 2017 году на 89,1 процент по сравнению с 2016 календарным годом", — отметили в PR-службе компании.

Среди причин роста турпотока компания отметила упрощение визового режима, рост номерного фонда ОАЭ, расширение воздушного сообщения в 2017 году (ред.- например, базирующаяся в Дубае авиакомпания flydubai добавила три российских направления в 2017 году).

"В компании ожидают дальнейший рост продаж по этому направлению. На сегодняшний день глубина продаж достигла уровня сентября 2016 года, динамика продаж также опережает итоги 2017 года. По количеству забронированных ночей рост составил 55,6 процента (сравнение периодов январь — сентябрь 2017 и 2018), а по количеству туристов (предоплаченные туры) рост составил 71,7 процента (сравнение периодов январь — сентябрь 2017 и 2018)", — рассказали в "Натали Турс".

"Таким образом, при сохранении положительных тенденций и отсутствии экономических и политических потрясений в наших странах продажи туров будут расти. Конечно, ситуация на других конкурентных направлениях (близких по цене и составу услуг) также может повлиять на продажи туров в ОАЭ", — отметил собеседник агентства.

Статистика

Таким образом, в 2017 году Россия вернулась в десятку стран-лидеров по количеству приезжающих в Дубай гостей, а по динамике роста турпотока и вовсе заняла одно из первых мест.

По данным департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, за первые девять месяцев 2017 года турпоток из России в Дубай вырос на 95 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Для сравнения — турпоток из Китая (который по числу туристов в ОАЭ занимает четвертое место после Индии, Саудовской Аравии и Великобритании) в тот же период вырос примерно на 49 процентов.

По словам представителя департамента Ахмада Халифы аль-Фаласи, Дубай работает над тем, чтобы привлечь больше российских туристов. "Из-за падения рубля мы стараемся стать более доступными, адаптироваться к текущей ситуации. Экономические условия меняются, поэтому Дубай должен также менять свое предложение, чтобы отвечать ожиданиям россиян в зависимости от их средств", — отметил он.

По данным департамента по туризму Рас-Эль-Хаймы, число российских туристов, приезжающих в этот эмират, за первые 10 месяцев 2017 года выросло почти на 63 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Департамент по туризму и культуре Абу-Даби также отметил, что число гостей из России в отелях в 2017 году выросло на 41 процент по сравнению с предыдущим.

Впрочем нельзя не сказать, что летом текущего года мы можем увидеть больше туристов, следующих не из России в ОАЭ, а в обратном направлении. Ведь многие болельщики из дальних стран наверняка полетят на Чемпионат мира по футболу 2018 года транзитом через эмиратские аэропорты, да и любители футбола из ОАЭ не должны остаться в стороне. Даже несмотря на то, что Россия пока не сделала ответный шаг по смягчению визового режима для эмиратских граждан.