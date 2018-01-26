МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму намерено представить лучшие фотографии участников фестиваля "Первозданная Россия" в рамках выставок за рубежом, а также в зарубежных национальных туристских офисах "Visit Russia", заявил РИА Новости в пятницу руководитель ведомства Олег Сафонов.

Собеседник агентства подчеркнул, что фестиваль "Первозданная Россия", который начал свою работу в пятницу в Москве, собрал сотни удивительных фотографий, иллюстрирующих разнообразие и богатство природы нашей страны.

"Это уникальный материал, который должен быть использован для продвижения нашей страны как туристического направления. Сегодня мы отмечаем большой интерес к Российской Федерации как к стране-хозяйке чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Мы активно работаем над привлечением болельщиков, при этом рассчитываем получить от проведения мирового футбольного первенства долгосрочный позитивный эффект в сфере туризма и общее увеличение турпотока", — сказал Сафонов.

Он отметил, что Ростуризм намерен познакомить целевую аудиторию — потенциальных туристов — со всеми преимуществами России как места отдыха и путешествий, в том числе с ее природными красотами.

"Мы планируем использовать лучшие фотографии участников фестиваля "Первозданная Россия" в рамках выставок за рубежом, а также в зарубежных национальных туристских офисах "Visit Russia", — сообщил глава ведомства.