Ростуризм предупредил о вспышке желтой лихорадки в Южной Америке

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Ростуризм рекомендует россиянам учитывать риски при поездках в страны Южной Америки на фоне регистрации случаев желтой лихорадки в этом регионе, сообщает российское ведомство в пятницу.

Ранее Роспотребнадзор попросил туристов учитывать информацию о желтой лихорадке при планировании поездок в страны Южной Америки. По данным ВОЗ, с января 2016 года по декабрь 2017 года в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре зарегистрированы 777 подтвержденных случаев желтой лихорадки, 261 из которых завершились летальным исходом. С 13 декабря 2017 года только Бразилия сообщает о новых случаях этой инфекции.

"Ростуризм рекомендует российским туристам при планировании поездок в латиноамериканские страны учитывать эпидемиологическую обстановку и в обязательном порядке делать профилактические прививки, а россиянам, находящимся на отдыхе в этом регионе, соблюдать меры предосторожности и пользоваться репеллентами", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство призывает туроператоров, реализующих туры в Бразилию и другие государства Южной Америки, предупреждать своих клиентов о ситуации с желтой лихорадкой.

Желтая лихорадка — это опасная инфекционная природно-очаговая болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за десять дней до выезда. Иммунитет после прививки сохраняется пожизненно.