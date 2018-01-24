В Калининграде болельщикам предлагают места для поцелуев и пивные маршруты

КАЛИНИНГРАД, 24 янв — РИА Новости. Калининградские музеи и театры будут работать и днем и ночью в дни проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила пресс-служба областного правительства.

А туроператоры будут предлагать для болельщиков 50 различных туристических маршрутов, в том числе новые: пивной маршрут (объединяющий рестораны Калининграда), мистический Кенигсберг (прогулки по ночному городу) и места для поцелуев (для влюбленных пар).

На время проведения чемпионата в Калининграде будут работать три информационно-туристических центра: в аэропорту "Храброво", на Южном вокзале и в центре города. Будет сформирован единый маршрут "футбольная линия", который объединит основные точки: стадион, фан-зону, центр города.

"В Калининграде пройдет фестиваль болельщиков, будет организована работа фан-зоны у Дома Советов. Музеи будут работать до шести утра, в театрах состоятся ночные показы спектаклей", — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Болельщики смогут посетить кинотеатры под открытым небом, они будут организованы на двух площадках. Здесь покажут не только фильмы стран-участниц чемпионата, которые будут играть в Калининграде, но и программу короткометражного кино международного кинофестиваля "Короче" — "Короче. Футбол".

В июне запланировано провести две экспериментальные выставки: одна из них — экспозиция работ известного российского художника Алексея Куделина (более известного под псевдонимом Вася Ложкин). Вторая — интерактивная выставка совместно с музеем изобразительных искусств: там посетители смогут собрать собственный каталог изображений.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе, в Калининграде.