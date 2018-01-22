Туристы принесли экономике Грузии 2,7 миллиарда долларов, заявил эксперт

Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи. Архивное фото

Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 22 янв – РИА Новости. Эксперт по вопросам туризма Нико Кварацхелия оценил вклад иностранцев в экономику Грузии в 2,7 миллиарда долларов. Об этом он заявил в интервью Sputnik Грузия.

Кварацхелия отметил, что эта цифра могла бы быть еще больше.

"Для такой маленькой страны, как Грузия, 2,7 миллиарда дохода — это много, но для семи миллионов туристов — это мало. То есть от семи миллионов визитеров мы могли получить намного больше, если бы они были туристами", — сказал эксперт.

Он пояснил, что в большинстве случаев иностранцы были однодневными визитерами или транзитными пассажирами.

Грузию в 2017 году посетили более 7,5 миллиона иностранцев, что на 18,8% больше, чем в 2016 года. Чаще всего в 2017 году в Грузию приезжали граждане Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана.

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