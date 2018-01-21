Курорт Церматт в Швейцарии закрыли из-за повышенной лавинной опасности

ЖЕНЕВА, 21 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Повышенная лавинная опасность объявлена в Швейцарских Альпах, горнолыжный курорт Церматт опять оказался отрезан от большой земли.

По данным очевидцев, сообщение с курортным городом прервалось в субботу вечером. На сайте Церматта также висит объявление, что "из-за риска лавин железнодорожное сообщение между Тэшем и Церматтом закрыто".

"Мы просим приезжающих гостей найти проживание в крупных городах, таких как Цюрих, Базель, Берн, Женева или Лозанна, и подождать", — отмечается на сайте.

В кантоне Валэ, где расположен Церматт, высота сугробов достигает трех метров. Полиция кантона накануне призвала лыжников и сноубордистов не выезжать за пределы трассы. Также было выпущено распоряжение об эвакуации деревни Майен де Контей из-за возможной угрозы схода лавин.

Швейцарский Институт исследования снега и лавин в воскресенье указывает на четвертый уровень опасности из 5 возможных во всех Швейцарских Альпах, в том числе в районе Давоса, где 23 января должен начаться очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Церматт 9 января уже закрывался на несколько дней из-за снегопадов, вызванных ураганом "Элеонор" (в Швейцарском варианте "Бурглинд").