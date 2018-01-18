МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне готовы потратить 60 тысяч рублей на человека на заграничную туристическую поездку и 40 тысяч рублей — на внутреннюю, следует из пресс-релиза Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

"Путешествия за границу в ближайший год планирует каждый третий россиянин, по России – каждый второй. За заграничный отдых готовы отдать около 60 тысяч рублей на одного человека, а за внутренний – около 40 тысяч", — говорится в исследовании.

Возможность отпуска за границей в ближайший год рассматривают 33% россиян. Чаще остальных о намерении совершить заграничные поездки сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (52%). Среди жителей сел отпуск за границей планируют 24%. Собираются за границу чаще молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет: о таких намерениях заявили 44-46% респондентов этой возрастной группы против 15-35% россиян других возрастов.

В среднем участники опроса готовы отдать за отдых за пределами России 61,13 тысячи рублей. Каждый десятый рассматривает расходы не более 40 тысяч рублей на человека.

Внутри страны провести отпуск намерены 58% россиян, при этом 65% из них — жители городов-миллионников. Средняя сумма предполагаемых расходов на внутренний туризм составляет 40,49 тысячи рублей на одного человека, 28% россиян рассчитывают на поездки по РФ потратить не более 40 тысяч рублей.

"На фоне ряда европейских и даже некоторых восточных стран Россия пока отстает по доле жителей, совершающих туристические поездки. Наши исследования показывают распространенность домашних видов отдыха: практика путешествий как внутри страны, так и за рубеж, не получает широкого распространения. Виной этому и экономические, и социально-культурные причины", — прокомментировал директор по исследованиям НАФИ Тимур Аймалетдинов.

"На наш взгляд, первостепенным шагом должна стать серьезная информационная работа, пропаганда активного отдыха и туризма, преимуществ инвестиций в новые знания и впечатления. Борьба со стереотипами о высокой стоимости поездок, неразвитости инфраструктуры внутри страны – первый шаг к экономическому росту в транспортно-туристической отрасли", — добавил он.