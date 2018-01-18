МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россияне готовы потратить 60 тысяч рублей на человека на заграничную туристическую поездку и 40 тысяч рублей — на внутреннюю, следует из пресс-релиза Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Возможность отпуска за границей в ближайший год рассматривают 33% россиян. Чаще остальных о намерении совершить заграничные поездки сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (52%). Среди жителей сел отпуск за границей планируют 24%. Собираются за границу чаще молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет: о таких намерениях заявили 44-46% респондентов этой возрастной группы против 15-35% россиян других возрастов.
Внутри страны провести отпуск намерены 58% россиян, при этом 65% из них — жители городов-миллионников. Средняя сумма предполагаемых расходов на внутренний туризм составляет 40,49 тысячи рублей на одного человека, 28% россиян рассчитывают на поездки по РФ потратить не более 40 тысяч рублей.
"На наш взгляд, первостепенным шагом должна стать серьезная информационная работа, пропаганда активного отдыха и туризма, преимуществ инвестиций в новые знания и впечатления. Борьба со стереотипами о высокой стоимости поездок, неразвитости инфраструктуры внутри страны – первый шаг к экономическому росту в транспортно-туристической отрасли", — добавил он.