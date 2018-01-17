КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Число иностранцев, посетивших туристический маршрут "Русские усадьбы", за 3 года увеличилось в 3 раза, заявил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

Выступая на Форуме малых городов и исторических поселений России, он напомнил, что проект "Русские усадьбы", который начался с усадьбы "Ясная поляна" в Тульской области, давно уже перешагнул эти границы.

"За те 3 года, пока мы реализуем проект "Русские усадьбы", туристический поток из-за границы увеличился в три раза. Причем в два раза выросло количество туристов из Франции и Германии, то есть речь не идет только о китайцах и корейцах", — сказал министр.

Мединский отметил, что проект расширяет свои границы, и выразил желание, чтобы в нем принимали участие не только государственные музеи, но и усадьбы частные.

"Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы вернуть в предпринимательский оборот наши разрушенные усадьбы. Это не предмет торгов. Я считаю, что это нужно делать на любых условиях, если есть добросовестный инвестор", — заявил глава Минкультуры.