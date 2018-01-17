Путин призвал глав малых городов развивать конкурентные преимущества

КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Исторические города России могут стать крупными туристическими и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества, что в значительной степени является задачей руководителей малых городов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма", — сказал Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.
По его словам, важно обратить внимание "на ключевые вещи, на "изюминки".
"В этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами — большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся — и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры", — отметил глава государства.
По словам президента, малые города являются очень важной составляющей, в которой в значительной степени сосредоточены отечественная история и культура, при этом у каждого из них есть своя особенность.
"И, конечно, всегда нужно найти ключ к развитию так называемого конкурентного преимущества", — сказал президент, отметив, что это в значительной степени задача руководителей малых городов.
"Это все, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта федерации, без поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно", — заключил президент.