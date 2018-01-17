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Туризм
Туризм

Путин призвал глав малых городов развивать конкурентные преимущества

17:4317.01.2018
(обновлено: 18:06 17.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВладимир Путин на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений. 17 января 2018Владимир Путин на встрече с участниками форума малых городов и исторических поселений. 17 января 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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КОЛОМНА, 17 янв — РИА Новости. Исторические города России могут стать крупными туристическими и культурными центрами, если будут развивать собственные конкурентные преимущества, что в значительной степени является задачей руководителей малых городов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Каждому малому городу и историческому поселению важно тщательно проанализировать все свои возможности и конкурентные преимущества, определить основные направления для развития, в том числе и для малого бизнеса, для туризма", — сказал Путин на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

По его словам, важно обратить внимание "на ключевые вещи, на "изюминки".

"В этом случае малые города могут стать действительно по-настоящему большими центрами — большими с точки зрения туризма, с точки зрения развития искусства, экономики, культуры, науки. Таких примеров в мире очень много, но и у нас такие примеры в последнее время множатся — и курорты появляются новые, и деловые центры, и туристические центры", — отметил глава государства.

По словам президента, малые города являются очень важной составляющей, в которой в значительной степени сосредоточены отечественная история и культура, при этом у каждого из них есть своя особенность.

"И, конечно, всегда нужно найти ключ к развитию так называемого конкурентного преимущества", — сказал президент, отметив, что это в значительной степени задача руководителей малых городов.

Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. 5 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путину понравилась идея об увеличении отчислений малым историческим городам
Он добавил, что при развитии малых городов нужно также пользоваться и современными преимуществами, в том числе из сферы цифровой экономики. В связи с этим Путин обратил внимание, что в новом перинатальном центре в Коломне, который он посетил перед встречей с участниками форума, организована прямая видеосвязь практически со всеми областными профильными медучреждениями, что позволяет врачам оперативно проводить консультации.

"Это все, конечно, нужно развивать. Ясно, что без поддержки субъекта федерации, без поддержки федерального центра решить все эти задачи невозможно", — заключил президент.

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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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S F
А давно бывали в малых городах, только не в "потёмкинских" образцово-постановочных ??????? И так, как-нибудь неожиданно...))))
18:44
17.01.2018
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