В Госдуме назвали Россию одной из самых безопасных стран мира

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россия является одной из самых безопасных стран мира, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов.

В среду Госдепартамент США включил РФ в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью. Пояснялось, что предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности", "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время". При этом в отношении стран, попавших в эту категорию, указывается, что там есть "особо опасные районы".

"Вы посмотрите сами — мы на сегодняшний день практически одна из самых безопасных стран, если посмотреть по числу всевозможных терактов, проблемных вопросов, связанных с мигрантами", — сообщил он в ходе пресс-конференции на тему "Гостиницы обяжут быть "звездными".

"Посмотрите, что происходит — в США есть районы, в которые даже белый человек заехать не может. В Европе — мы все знаем, что там происходит. Поэтому я считаю, что безопаснее нашей страны на сегодняшний день и, возможно, на единой земле, по определенным критериям, нет ", — добавил Кривоносов.

"Я уверен, что вопрос безопасности у нас — это большой плюс, и он будет способствовать тому, что мы будем выигрывать в конкуренции", — добавил он.