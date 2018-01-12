Туроператоров призвали предупреждать клиентов об эпидемии лихорадки в Перу

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Ростуризм призвал туроператоров, реализующих туры в Перу, предупреждать своих клиентов об эпидемии лихорадки в стране, а также рекомендовал туристам учитывать в поездках данную информацию, говорится на сайте ведомства.

Ранее в пятницу Роспотребнадзор предупредил граждан РФ об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением лихорадки денге, малярии, лихорадки Зика и чикунгунья, а также желтой лихорадки. Высокий риск передачи лихорадки денге и малярии сохраняется на всей территории страны круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2017 году зарегистрировано 73,921 тысячи случаев заболевания лихорадки денге, из них — 17 смертельных случаев.

По заболеваемостью малярией Перу занимает второе место в Южной Америке после Бразилии. На территории страны с 2000 по 2015 годы было зарегистрировано 206,082 тысячи случаев заболевания, из них 22 — в столице Лиме. В Перу в 2017 году зарегистрировано 1733 подозрительных случая заболевания на лихорадку чикунгунья, подтверждены лабораторно 717 случаев, сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также отметили, что заболеваемость желтой лихорадкой в Перу регистрируется ежегодно с 2000-х годов. Эндемичными территориями считаются провинции, расположенные на высоте до 2,3 тысячи метров во всех регионах бассейна Амазонки. В 2016 году на территории страны было зарегистрировано 78 случаев заболевания желтой лихорадкой. При посещении Перу необходима вакцинация против этого заболевания. Кроме того, в Перу с 2015 года зарегистрировано более семи тысяч подозрительных на лихорадку Зика случаев заболевания. В стране отмечена местная передача этого вируса.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Перу, информировать своих клиентов об эпидемиологической ситуации в стране. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Перу", — говорится в сообщении.