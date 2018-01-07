Во Владивостоке появится центр репродуктивного здоровья для жителей АТР

ВЛАДИВОСТОК, 7 янв – РИА Новости. Центр репродуктивного здоровья, ориентированный в том числе на въездной медицинский туризм из стран АТР, планируется открыть на базе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке в 2018 году, рассказал РИА Новости заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко.

По словам ученого, сейчас возраст родителей, которые заводят детей, растет, что нередко приводит к проблемам с рождением ребенка – с возрастом сделать это становится сложнее в биологическом плане.

"У нас есть идея с французскими партнерами из университета Монпелье создать передовой Центр репродуктивного здоровья, который бы занимался и наукой, и практикой, внедряя самые современные подходы, которые в России еще недостаточно развиты, при этом используя суперсовременные диагностические подходы. Одно дело — помочь родить ребенка, а другое – быть уверенным, что клетки родителей не содержат опасных мутаций. Поэтому нужно продиагностировать биологические образцы, прежде чем стимулировать рождение новой жизни", — говорит Кумейко.

Он отметил, что в Центре планируется использовать технические ресурсы в области изучения генома, разработки в области клеточных технологий. Специалисты Центра будут выявлять механизмы бесплодия и другие заболевания.

"Недавно группа наших экспертов ездила во Францию, в Монпелье, много о чем договорились. Мы строим планы и надеемся, что проект стартует совсем скоро. Вполне реально в течение 2018 года Центр запустить, будем надеяться, что для этого будут все финансовые возможности", — отметил собеседник.

Он добавил, что Центр планируется создать во Владивостоке, на базе ДВФУ. По словам ученого, именно здесь Россия может застолбить свои приоритеты в науке, в том числе предложить научному сообществу стран АТР свои медицинские технологии.

"Мы ориентированы, в том числе на развитие въездного медтуризма. Мы готовы лечить не только своих граждан, но и показывать свои передовые возможности и лечить жителей соседних государств. В этом отношении репродуктивные технологии точно будут востребованы нашими соседями", — заявил Кумейко.