Туристический 2018 год пройдет под знаком чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Прогнозы в туризме сбываются не всегда, но в случае с наступающим 2018 годом можно уверенно предсказать, что многие события в отрасли будут так или иначе связаны с предстоящим спортивным праздником – чемпионатом мира по футболу, который пройдет сразу в нескольких городах России с 14 июня по 15 июля.

Масштабные спортивные события, такие как Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу не только сами по себе привлекают в страну иностранных гостей, но оставляют после себя наследие, которое долго будет работать на развитие как внутреннего, так и въездного туризма.

Так было с зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014 года. Многочисленные кластеры, которые соорудили к этому спортивному событию мирового уровня, не только не были забыты после Олимпиады, но и продолжили свое развитие, сделав Краснодарский край лидером внутреннего туризма России.

Чемпионат мира по футболу

В 2017 году Федеральное агентство по туризму разработало единую концепцию продвижения России как туристического направления "Альянс гостеприимных городов". В этом формате проводится серия road-show в странах, перспективных с точки зрения привлечения на чемпионат болельщиков. За 2017 год состоялось 9 таких мероприятий в восьми странах Европы и Латинской Америки.

Кроме того, была выпущена пилотная серия путеводителей по городам, где пройдет ЧМ-2018. Серию книг презентовали на финальной жеребьевке чемпионата 1 декабря.

В регионах, города которых примут гостей чемпионата, уже разработаны комплексные программы гостеприимства – от момента прибытия болельщика до самого его отъезда. Болельщиков будут встречать обновленные аэропорты и железнодорожные вокзалы, современные дороги и транспортные развязки. Расширена сеть авиамаршрутов, чтобы обеспечить удобное транспортное сообщение городов-организаторов с зарубежными государствами.

Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что ведомство активно продвигает проект FAN ID – паспорт болельщика, который позволит своему владельцу посетить Россию без оформления визы.

"Болельщиков и футболистов ждут новые комфортные стадионы, благоприятная туристская среда и обновленная туристская навигация, прошедший дополнительную подготовку персонал объектов индустрии гостеприимства. Между городами проведения матчей будут курсировать специальные поезда, в которых проезд для обладателей карты FAN ID будет бесплатным", — сообщил он.

Специально к мундиалю в городах-организаторах уже построены или достраиваются 24 новые гостиницы категории от трех до пяти звезд. Всего 183 отеля, из которых 39 являются пятизвездочными, будут размещать болельщиков.

Русское гостеприимство

Пребывание в России должно стать комфортным для представителей всех культур и вероисповеданий.

"Ростуризмом с 2016 года реализуется программа "Русское гостеприимство", которая нацелена на адаптацию сервиса в гостиницах, аэропортах, ресторанах, вокзалах, музеях и других объектах под индивидуальные особенности и специфические потребности различных массовых культурных и этноконфессиональных групп. Ее направлениями являются China Friendly, Halal Friendly, India Friendly, Kosher Friendly и другие Friendly-проекты", — отметил Сафонов.

Кроме того, в городах проведения матчей разработаны специальные туристские "маршруты болельщиков". Каждым городом-организатором Кубка мира FIFA-2018 совместно с отелями, перевозчиками, рестораторами, туристическими компаниями и другими представителями бизнеса разработаны для болельщиков экскурсионные и дегустационные туры, насыщенные развлекательные программы.

В ресторанах и кафе городов-организаторов чемпионата для болельщиков будут представлены специальное "футбольное меню", а также традиционные блюда национальной кухни, которые позволят лучше ощутить этнокультурное своеобразие регионов проведения матчей.

Подобные нововведения, направленные на обеспечение максимально удобного и разнообразного пребывания гостей ЧМ в нашей стране, послужат хорошей базой в обслуживании иностранных туристов и в дальнейшем, расширяя географию их пребывания за пределы Москвы, Санкт-Петербурга и городов Золотого кольца.