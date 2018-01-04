Ростуризм просит туроператоров предупреждать клиентов о погоде во Франции

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призывает туроператоров, реализующих туры во Францию на горнолыжные курорты, предупреждать своих клиентов о погодных условиях, и рекомендует туристам в этой стране соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.
По информации французской метеослужбы, в четверг непогода ожидается в Альпах, существует высокий риск схода лавин.
"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры во Францию, в частности, на горнолыжные курорты, предупреждать своих клиентов о погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся во Франции, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей", — сообщили в Ростуризме.