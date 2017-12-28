В России к ЧМ-2018 появятся кемпинги для автотуристов

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что кемпинги для автотуристов появятся в России к чемпионату мира по футболу в 2018 году, они будут располагаться на расстоянии около 250 километров друг от друга.

По его словам, основное направление, по которому туристы из Европы могут приехать в Россию — по трассе Брест–Москва, через Белоруссию. Работа идет совместно с белорусскими коллегами в рамках Союзного государства.

"Считаем, что на этой трассе нужно создать инфраструктуру для людей, путешествующих на автомобилях с кемперами. Вместе с госкомпанией "Автодор" собираемся открывать кемпинги, автостоянки для караванеров, которые будут располагаться на расстоянии 250 километров друг от друга", — сказал Сафонов в интервью газете "Известия".

Также глава Ростуризма заявил, что работа будет завершена к чемпионату, но отметил, что создание сети кемпингов в целом лежит в русле стратегии развития въездного туризма.